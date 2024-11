Potężna wpadka w "The Voice of Poland". Baron uśmiercił żyjącego artystę

Odcinki na żywo piętnastej edycji programu „The Voice of Poland” rozpoczęły się w listopadzie 2024 roku i są emitowane na antenie TVP2. To najbardziej emocjonujący etap show, gdzie widzowie mogą aktywnie wpływać na wyniki rywalizacji poprzez głosowanie. W każdym z odcinków uczestnicy prezentują swoje umiejętności wokalne, walcząc o uznanie publiczności i jurorów, którzy wcześniej pełnili rolę trenerów.

W odcinkach na żywo może zdarzyć się wszytko

W tegorocznej edycji trenerami są Lanberry, Michał Szpak, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron. Każdy z nich przygotował swoją drużynę, która przeszła przez wcześniejsze etapy, takie jak „Przesłuchania w ciemno”, „Bitwy” i „Nokauty. Odcinki na żywo to najtrudniejszy etap nie tylko dla uczestników, ale także dla trenerów. Tu nie ma dubli, nic się nie wytnie, nie poprawi, nie usunie, a każda pomyłka wybrzmi przed milionami widzów. Nawet największe doświadczenie nie uchroni przed popełnieniem błędu. Przekonał się o tym Aleksander Baron.

Muzyk, producent i współzałożyciel zespołu Afromental, wnosi do programu ogromne doświadczenie sceniczne. Pomaga uczestnikom w rozwijaniu talentu i inspiruje ich do odkrywania własnego artystycznego głosu. Jako trener, Baron skupia się na budowaniu autentyczności i emocji w występach swoich podopiecznych. Podczas licznych edycji "The Voice of Poland" zyskał reputację mentora, który potrafi odkrywać unikalne głosy i promować młodych artystów na polskiej scenie muzycznej. Jego pasja i zaangażowanie sprawiają, że jest nieodłącznym elementem sukcesu programu, cieszącego się niesłabnącą popularnością wśród widzów.

Tego jeszcze nie było. Baron popełnił fatalną pomyłkę

Ale nawet tak doświadczonemu "weteranowi" programu przydarzyła się wpadka. Wszystko działo się po występie uczestnika z drużyny Michała Szpaka. Mikołaj Przybylski zaprezentował wielki przebój Eltona Johna "Rocket Man". Baron był zachwycony interpretacją utworu, którą zaproponował młody wokalista. Kiedy z entuzjazmem oceniał występ, zdarzyło mu się niefortunne przejęzyczenie, którym uśmiercił niechcący wielkiego brytyjskiego wokalistę. W studiu na moment zapadła cisza, po czym pozostali trenerzy z nieśmiałością i niedowierzaniem zwrócili uwagę na błąd kolegi. Okazuje się, że muzyk nawet nie zauważył, że użył określenia "świętej pamięci".

Tymczasem Elton John, choć nie jest już młodzieniaszkiem, to wciąż na szczęście cieszy się całkiem dobrą formą. Artysta w 2023 roku zakończył swoją trwającą pięć dekad trasę koncertową "Farewell Yellow Brick Road", przechodząc na muzyczną emeryturę. Jego dziedzictwo w muzyce, modzie i działalności społecznej pozostaje niezapomniane. Przez lata swojej działalności Elton sprzedał ponad 300 milionów płyt na całym świecie, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się artystów wszech czasów. W 1998 roku został uhonorowany tytułem szlacheckim przez królową Elżbietę II za zasługi dla muzyki i działalność charytatywną.

