Potworna awantura na gali Pudelka. Paulina Smaszcz rzuca statuetką, Marianna Schreiber grzmi!

Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber zaprzyjaźniły się na planie show "Królowa przetrwania", gdzie mocno się wspierały i występowały przeciwko Agnieszce Kaczorowskiej. Co ciekawe, ta ostatnia - podobnie jak była żona Macieja Kurzajewskiego - znalazła się w gronie nominowanych w raczej niezbyt prestiżowej kategorii "Drama Roku" w plebiscycie Pudelek Pink Party. Ostatecznie "wyróżnienie" trafiło w ręce Pauliny Smaszcz. Nagrodę w jej imieniu odebrała... Marianna Schreiber. A potem się zaczęło! Będąca w trakcie rozwodu celebrytka z politycznymi aspiracjami wygłosiła ostre przemówienie, które cytuje portal Świat Gwiazd.

Zgodziłam się odebrać tę nagrodę za Paulinę tylko pod jednym warunkiem, że będę mogła przekazać kilka słów. Myślę, że Paulina się nie obrazi, bo na tyle dobrze się znamy, że nie będzie miała o to pretensji. Myślę, że wcale nie byłaby zaszczycona, że dostała tę nagrodę (...) Za lata poniżania, za lata linczowania, za lata powodowania, żeby była biedna, żeby czuła się nikim. I myślę, że nagrodę, jaką powinna dostać to za kobietę sukcesu, dla najsilniejszej kobiety w Polsce, która dźwignęła tyle i nadal ma siły, by patrzeć swojemu byłemu mężowi w oczy