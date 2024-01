Poznaliśmy uczestników "Love Never Lies". Co czeka na widzów w drugim sezonie? Zdrady, tajemnice i brak zaufania!

Gwiazdy "1670" od Netflix biją rekordy na aukcjach WOŚP. Nie do wiary, ile trzeba zapłacić za kremówkę z Wadowic

Uczestnicy drugiej edycji "Love Never Lies Polska"

O co chodzi w programie "Love Never Lies"? Jak czytamy w opisie: "Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy Love Never Lies Polska za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera".

- Na planie aż buzowało od emocji! Ten sezon to kumulacja niesamowitej energii i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Historie tak osobiste i uniwersalne, że każdy będzie w stanie odnaleźć w nich swoje własne doświadczenia. Rozmawiając z uczestnikami, obserwując ich reakcje, samej trudno było mi zapanować nad emocjami, co tylko potwierdza siłę tego programu - mówi o drugim sezonie Maja Bohosiewicz.

W drugim sezonie zobaczymy sześć par: Amanda i Kornel, Maks i Karolina, Bill i Sandra, Kamil i Paula, Roksana i Marek oraz Paulina i Ania. Chcecie dowiedzieć się o nich czegoś więcej? Sprawdźcie naszą galerię.

