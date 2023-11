Poznaliśmy wielki sekret Kacpra Kuszewskiego. To dlatego były gwiazdor "M jak miłość" tak wygląda

Ostatnie badania wskazują, że blisko połowa mężczyzn przykłada dużą wagę do wyglądu, a aż 64 proc. przyznaje, że dba o odpowiednią pielęgnację swojego ciała. Co ciekawe, dotyczy to głównie mężczyzn po czterdziestce, a do tego grona należy przecież Kacper Kuszewski.

Sekret urody Kacpra Kuszewskiego. To dlatego wygląda tak młodo?!

- Starsi faceci, po 40-tce, też zaczęli już coraz bardziej dbać o siebie, żeby dorównać młodziakom. Więc myślę, że to młodsze pokolenie w jakiś sposób na nas teraz wymusza dbanie o siebie i o lepszy wygląd – mówił Krzysztof Gojdź, autorytet w zakresie medycyny estetycznej.

Ostatnio Kuszewski wybrał się hulajnogą na zakupy do popularnej sieciówki w centrum Warszawy. W jego koszyku znalazło się sporo chusteczek nawilżanych i odświeżających oraz płatki pod oczy, które niwelują opuchliznę i sińce. Zakupy i przeglądanie sklepowych półek musiały wykończyć gwiazdora. Aktor znowu wsiadł na hulajnogę elektryczną i wrócił do domu. Może przesadził z zakupami i torba była za ciężka...

