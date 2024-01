Robert Janowski o potencjalnym powrocie do TVP. Pójdzie w ślady Orłosia?

Sylwia Grzeszczak i Liber byli ze sobą bardzo szczęśliwi. Niestety, do czasu... Piosenkarka i raper po dziewięciu latach małżeństwa zdecydowali się rozstać. Wydali w tej sprawie specjalne oświadczenie. - Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu! Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najwspanialsza wersją siebie - zaznaczyli Sylwia Grzeszczak i Liber, którzy poznali się, gdy wokalistka była jeszcze nastolatką. Koniec związku i małżeństwa nie oznacza, że artyści przestali ze sobą współpracować na płaszczyźnie zawodowej. Przeciwnie, właśnie pojawił się najnowszy utwór Sylwii Grzeszczak "Motyle", do którego słowa napisał Liber. I muzyka, i tekst są bardzo poruszające. Słuchając tego kawałka, nie sposób się nie zamyślić i nie wzruszyć.

Nowy kawałek Sylwii Grzeszczak i Libera. "Motyle" zachwyciły fanów

Wielu słuchaczy może podejrzewać, że słowa utworu "Motyle" dotyczą relacji Sylwii Grzeszczak i Libera. Czy tak jest w rzeczywistości, zapewne wiedzą tylko oni sami. Szczególną uwagę zwracają słowa refrenu. - Czy to stracony czas? Tego nie powiem o Tobie nigdy. Spotkam cię w tylu snach, choć poranki przywitam z kimś innym - śpiewa Sylwia Grzeszczak. - Będę śnić o tobie, o naszych dniach, nieraz. Czy tak się musiało stać? W brzuchu motyle, a w sercu igły - tak brzmi dalsza część tekstu, którego autorem jest Liber. Fani są zachwyceni "Motylami" i gratulują zarówno piosenkarce, jak i tekściarzowi. "Piękny tekstowo utwór oraz wspaniałe wykonanie Pani Sylwio"; "Wspaniały megawzruszający utwór napisany prosto z serca"; "Przepiękny utwór, muzyka Sylwii zawsze na wysokim poziomie"; "Przepiękna i pełna emocji piosenka Sylwio" - piszą zachwyceni internauci.

