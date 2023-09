Sylwia Grzeszczak i Liber rozstali się. Jak wyglądał ich związek? Oto ich historia!

Spis treści

Rozstanie Sylwii Grzeszczak i Libera

Wczoraj popołudniu media obiegła informacja o rozstaniu Sylwii Grzeszczak i Libera. Na instagramowych profilach pary pojawiło się oświadczenie, w którym byli już zakochani przekazali smutne wiadomości.

„Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy się i szanujemy się. Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę, tak jak to miało ostatnio miejsce podczas festiwalu w Sopocie. Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu. Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najlepszą wersją siebie” – możemy przeczytać w oświadczeniu.

Tak oficjalnie zakończyło się trwające 9 lat małżeństwo piosenkarki i rapera. Jak zaczął się ten związek?

Początek związku Sylwii Grzeszczak i Libera

Sylwia Grzeszczak i Liber byli jedną z par polskiego showbiznesu, która dbała o swoją prywatność. Małżonkowie trzymali dziennikarzy i fotoreporterów na dystans. Nie śpieszyli się z przekazaniem wiadomości ani o ślubie – który wzięli w tajemnicy – ani ciąży. Mimo to zdarzało się, że w wywiadach dzielili się informacjami na temat swojej relacji.

Sylwia i Liber pierwszy raz spotkali się na castingu do zespołu Ascetoholix. Piosenkarka miała zaledwie 17 lat i marzyła o karierze na scenie. Casting był idealną okazją do realizacji tego celu. Jak się okazało, w jego trakcie poznała przyszłego męża. Liber był w tamtym czasie jednym z członków Ascetoholix. W czasie castingu przyszli zakochali nawiązali współpracę, która zaowocowała wspólnym koncertowaniem. To zbliżyło ich do siebie.

Kariera zakochanych rozwijała się - podobnie, jaki i ich związek. Para początkowo pracowała razem nad wspólnym materiałem. Wydała nawet wspólną płytę. Sylwia zdecydowała się w 2011 roku na rozpoczęcie kariery solowej. W tym czasie nadal współpracowała z Liberem. Sytuacja ta sprawiła, że fani dwójki artystów zaczęli domyślać się, że łączy ich coś więcej niż tylko praca… Sami zakochani domysły potwierdzili dopiero po 2 latach, pilnując jednak przy tym, by nie zdradzić zbyt wiele ze swojej prywatności.

Ślub Sylwii Grzeszczak i Libera

Związek pary w 2014 roku doczekał się ukoronowania w postaci ślubu. Zakochani nie poinformowali o nim dopóki w mediach nie pojawiły się spekulacje na temat uroczystości. Oficjalnego potwierdzenia udzieliła Sylwia. Zastrzegła jednak, że z mężem nie podzielą się zdjęciami z ceremonii i nie będą też opowiadać o tym wyjątkowym dla nich dniu.

Ślub jest naszą prywatnością, dlatego zależało nam, aby odbył się w bardzo kameralnym gronie, wśród najbliższych nam osób. Nie ukaże się zdjęcie z ceremonii, a później wywiad, w którym oboje będziemy opowiadać o naszej miłości – napisała w poście na Facebooku.

O ceremonii para zdecydowała się opowiedzieć po jakimś czasie w wywiadzie dla „Dzień dobry TVN”.

Ja chyba jestem taki urwis, a ty jesteś spokojny. Tak mi się wydaje, to jest takie wyważone, uchylając rąbka tajemnicy. Natomiast zazdrości nie ma, być może też dlatego, że na początku kompletnie nie posiadaliśmy, mówię tutaj wspólnie, menadżera, trzeba było radzić sobie samemu – powiedziała w trakcie wywiadu.

Sylwia Grzeszczak w The Voice of Poland

Sylwia Grzeszczak w ciąży

Rok po ślubie para doczekała się dziecka. Córeczka muzyków przyszła na świat w grudniu 2015 roku. Informację na ten temat przekazała sama Sylwia.

Nasza mała Bogna przyszła na świat! Dziękujemy osobom z Ginekologiczno-Położniczego Klinicznego Szpitala UM w Poznaniu za troskę, wsparcie i opiekę, która była tak bardzo ważna w ostatnim czasie! – napisała w swoich mediach społecznościowych.

Po pojawieniu się na świecie córki, piosenkarka zrezygnowała z robienia w tym momencie kariery muzycznej. Rodzina zamieszkała w Poznaniu. Sylwia rzeczywiście zniknęła ze sceny na kilka lat. Gdy wróciła do koncertowania, nadal stroniła od blasku fleszy. Bardzo starała się spędzać każdą chwilę między koncertami w domu. Unikała hoteli, jeśli tylko mogła.

Równocześnie para bardzo starała się chronić córki przed fotoreporterami. Nie pokazywali się z małą przy okazji oficjalnych imprez. Uczynili jednak jedyny wyjątek. Był nim występ małej w teledysku pary do kawałka „Prawda o nas”.

Kryzys w związku Libera i Sylwii Grzeszczak

Jak się pokazało, życie na obrzeżach świata showbiznesu nie uchroniło pary ani przed plotkami, ani ostatecznie rozstaniem. W mediach co jakiś czas pojawiały się plotki o kryzysach w związku pary. Co więcej, Libera zaczęto w którymś momencie łączyć także z młodą piosenkarką, Natalią Szroeder (28 l.). Plotki na ten temat ucięła sama Sylwia. W swoich mediach społecznościowych zamieściła fotkę ze swoim mężem i samą Natalią.

Te trzy osoby na zdjęciu prywatnie się lubią i szanują, okazuje się, że w tym świecie normalne, ludzkie relacje są całkiem możliwe. Widujemy się na koncertach, współpracujemy i to nie od dziś. Komuś bardzo zależy na tym, by było inaczej – napisała w opisie posta.

Niestety, ostatecznie związek Sylwii z Liberem dobiegł końca...