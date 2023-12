Sylwia Grzeszczak i Liber znowu połączyli siły? Wpis wokalistki nie pozostawia złudzeń

Marta Manowska zakochana? Gwiazda wrzuciła do sieci wymowne zdjęcie

Wiele par w polskich show biznesie nie potrafi rozstać się w przyjaźni. Największym rozstaniom często towarzyszy publicznie pranie brudów i wzajemne oczernianie się. Sylwia Grzeszczak i Liber są doskonałym przykładem, że można zakończyć związek z klasą. Para przez lata uchodziła za wzór idealne związku. Chronili swoje życie prywatne i trudno było szukać ich wspólnych wywiadów i zdjęć. Kilka miesięcy temu zadecydowali jednak o rozstaniu. Media poinformowali we wspólnym oświadczeniu. - Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy i szanujemy się! Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę, tak jak to miało ostatnio miejsce podczas festiwalu w Sopocie! Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat - pisali wtedy. Para wychowuje wspólne córkę i nadal pozostaje w przyjacielskich stosunkach, o czym świadczy niedawno wypowiedź Sylwii Grzeszczak. Okazuje się, że Liber miał swój udział w najnowszej piosence wokalistki "Motyle" i jest ona autorem słów do utworu.

