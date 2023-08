Aktor skazany za gwałt nieletniej i gejowski skandal. Prawdziwe nazwiska i pseudonimy polskich gwiazd. Niezapomniani

To wstrząsające, do czego zmusili Sylwię Peretti po śmierci jej syna. Żałoba jest przez to jeszcze trudniejsza

Władysław Reymont właśc. Stanisław Rejment (1867-1925) - Stare Powązki. Zmiana nazwiska prawdopodobnie z uwagi na niechęć do ojca, Józefa Rejmenta.

Bolesław Prus właśc. Aleksander Głowacki (1847-1912) - Stare Powązki. Pseudonim literacki zaczerpnął z nazwy rodowego herbu Prus I.

Czesława Cieślak po mężu Gospodarek czyli Violetta Villas (1938-2011) - Stare Powązki. Utrzymywała, że pseudonim artystyczny wybrała za radą Władysława Szpilmana, tworząc go z pierwszych liter swojego imienia i słowa las. W rzeczywistości nadali jej go muzycy Polskiego Radia, Edward Czerny i Pankracy Zdzitowiecki, którzy nazwisko Villas znaleźli w książce telefonicznej, a imię Violetta faktycznie wymyśliła artystka.

Czesław Niemen - Czesław Wydrzycki (1939-2004) - Stare Powązki. Za namową żony dziennikarza muzycznego Franciszka Walickiego (1920-2015) - ps. Jacek Grań - Cmentarz Witomiński w Gdyni, zaczął posługiwać się pseudonimem artystycznym Niemen, jako nie tylko atrakcyjniejszym marketingowo w Polsce, ale także łatwiejszym do wymówienia dla cudzoziemców. Przez Stare Wasiliszki gdzie się urodził nie przepływa rzeka Niemen.

Jerzy Połomski (1933-2022) czyli Jerzy Pająk - Stare Powązki. Zmianę nazwiska zasugerował mu jego wykładowca, Ludwik Sempoliński. Artysta czytając "Humor z zeszytów szkolnych" w "Przekroju", natknął się na historię ucznia, który zamiast Uniwersał połaniecki, posłużył się określeniem Uniwersał połomski. Tak panu Jerzemu się to spodobało, że postanowił przybrać takie właśnie nazwisko.

Marianna Pietruszyńska-Tyszkiewicz - Hanka Ordonówna (1902-1950) - Stare Powązki. Za namową aktora Karola Hanusza (1894-1965), przybrała pseudonim artystyczny Anna Ordon.

Władysław Tosik - Władysław Hańcza (1905-1972) - Stare Powązki. Nazwisko zmienił dopiero 17 lipca 1946 aktem nr XX.O.IV.3-1/76/46 prezydenta miasta Łodzi, kiedy debiutował w filmie "Dwie godziny".

Mieczysław Fogiel - Mieczysław Fogg (1901-1990) - Cmentarz Bródnowski. W 1926 przyjął pseudonim artystyczny „Fogg”, chałturząc na ślubach i pogrzebach. Był kuzynem znanego aktora Aleksandra Fogla.

Anna Szmeterling - Anna Jantar (1950-1980) - Cmentarz Wawrzyszewski w Warszawie. Pseudonim dla niej w 1972 roku wymyślił Marek Sewen, ówczesny dyrektor Polskich Nagrań.

Andrzej Szalawski (1911-1986) - właśc. Pluciński - Stare Powązki. Przyjął nazwisko matki, jego bratem był Michał Pluciński (1908-1978) - Stare Powązki, wystąpił w antypolskim filmie "Heimkehr. Powrót do ojczyzny" za co został skazany po wojnie na 5 lat więzienia. Powodem nie była jednak ciemna karta brata, a jedynie fakt by nie chciał by był z nim mylony. Olga Bielska (1922-1996) właśc. Skirgiełło-Jacewicz z d. Sorokoletow, aktorka - Stare Powązki. Utonęła w Zalewie Zegrzyńskim.

Zofia Saretok-Polachowska (1938-2013), właśc. Zofia Taubwurcel, aktorka - pochowana w Brusach koło Chojnic.

Ryszard Marzecki (1915-1980), właściwie Kazimierz Roszkowski - Cmentarz Północny w Warszawie.

Kazimierz Zarzycki (1917-1993), właściwie Mikołaj Zagulajew, aktor - Cmentarz Prawosławny w Warszawie.

Róża Soszana, właściwie: Estera Róża Kahan. Matka aktorki i tancerki Liliany Krystówny (1917-1999) właśc. Łaja Khan ps. Lilia Cristina

Jerzy Zawieyski (1902-1969), dramatopisarz, prozaik i eseista Właściwie: Henryk Nowicki (do 1946), nazwisko rodowe Feintuch - Cmentarz w Laskach Spadł z tarasu na IV piętrze lecznicy Ministerstwa Zdrowia, gdzie przebywał po wylewie krwi do mózgu; nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo, istnieje też wersja mówiąca o politycznym morderstwie. Pochowany jest w grobie razem ze swoim partnerem Stanisławem Trębaczkiewiczem (1910-1980), doktorem psychologii, wykładowcą KUL. Na Trębaczkiewicza donosił na niego na SB, aktor Maciej Damięcki TW Bliżniak. Donosy miały charakter obyczajowy. Sekretarz Zawieyskiego Bogusław Wit (1946-1984) właśc. Wyrostkiewicz, był w związku ze znanym aktorem Andrzejem Nardellim (1947-1972) - cmentarz w Mysłowicach. Wit miał być tajnym współpracownikiem SB o ps. Krzysztof. Jego zadaniem było m.in. uwiedzenie znanego pisarza Jerzego Andrzejewskiego (1909-1983) - Stare Powązki. Ich romans trwał kilka lat, Andrzejewski popadł przez niego w alkoholizm i korzystał z nieletnich męskich prostytutek. Bogusław Wit miał umrzeć na AIDS w czasie gejowskiej orgii. Jego katolicki pogrzeb prowadził ks. pallotyn Roman Szczygieł (1920-1990) - Cmentarz parafialny w Otwocku, który miał być kochankiem Zawieyskiego.

Andrzej Karewicz (1893-1969), właściwie Zbigniew Drzymuchowski - Cmentarz w Nowym Sączu. Przedwojenny aktor, który został skazany za gwałt na nieletniej fance. 10 stycznia 1937 roku do mieszkania Andrzeja Karewicza przybyły dwie nastoletnie dziewczyny, córka wyższego urzędnika i córka urzędniczki ministerialnej, z prośbą o autograf. Jednej dał autograf, a drugiej powiedział, by zjawiła się u niego następnego dnia o 8 wieczorem, bo zabrakło mu fotosów. Gdy ta się u niego zjawiła, gdzie miało dojść do gwałtu. Sprawę opisano dopiero 14 grudnia 1937 roku w „Głosie Porannym”: Matka zgwałconej dziewczyny zgłosiła sprawę do prokuratury. Aktor został aresztowany w lutym 1937. Rozprawa rozpoczęła się w styczniu 1938 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Magazyn "Robotnik" donosił, że zgwałcona dziewczyna była w ciąży. Karewicz został skazany na 5 lat więzienia. Co ciekawe po wybuchu wojny zbiegł z więzienia i był poszukiwany przez niemieckie władze.