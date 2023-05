Prawie nikt nie wie, kim jest brat Friza. Powalające doniesienia! Karol Wiśniewski bardzo rzadko o nim wspomina

Friz, czyli Karol Wiśniewski, jest najpopularniejszym Youtuberem w Polsce. A na pewno jednym z najpopularniejszych. To za jego sprawą do sieci weszło kilku innych twórców, a Friz "tworzy" kolejnych internetowych celebrytów. Jednoczenie Wiśniewski skupia się też na własnych filmach, razem ze swoją partnerką Wersow, tj. Weroniką Sową, z którą spodziewają się dziecka. Wielkie pieniądze, kontrowersyjne treści (choć dziś nieco mniej niż w przeszłości), szybkie samochody - to znaki rozpoznawcze Friza, lecz także wielu innych twórców w mediach społecznościowych. Mimo że o życiu zawodowym Karola Wiśniewskiego wiemy sporo, to o życiu prywatnym nieco mniej. Niewiele osób wie na przykład, że Friz ma brata! Odkryliśmy, jak żył w przeszłości dorosły dziś mężczyzna. Doniesienia są powalające, Karol Wiśniewski bardzo rzadko mówi o swoim rodzeństwu.

Karol "Friz" Wiśniewski o życiu rodzinnym opowiada bardzo rzadko. Niewiele osób wie w ogóle, że chłopak ma brata. W kulisach sławy w "Uwaga! TVN" sprzed dwóch lat Friz powiedział o nim nieco szerzej. Twórca internetowy wyznał, że droga do sukcesu była naprawdę bardzo długa i trudna, a w domu najwyraźniej mu się nie przelewało. Wtedy opowiedział też więcej o bracie.

- Mieszkałem w jednym pokoju z bratem. Pokój był dosyć mały, był tam komputer. Moje łóżko i jeszcze łóżko brata. Później się brat wyprowadził, a moi rodzice wynajmowali komuś, więc mieszkałem w jednym, a dwóch miałem współlokatorów. I właściwie całe moje technikum tak wyglądało – wspominał Karol "Friz" Wiśniewski. - Powiedziałem rodzicom, że chcę mieć jeden rok, nie iść na studia i spróbować Youtube'a. Wakacje, po szkole były przełomowe, pojawiły się Pokemony i zacząłem je nagrywać. Okazały się wielkim hitem i to mi pozwoliło już na studia nie iść – dodawał.

Od tamtej pory Friz prawie w ogóle nie wspomniał już o bracie. Kim jest brat Friza? Co się z nim dzieje? Karol Wiśniewski czasem wspomni coś o nim na swoich filmach, ale dzieje się to bardzo rzadko. Niewykluczone, że dorosły dziś mężczyzna nie chce mieć po prostu nic wspólnego z życiem w internetowym blasku fleszy. Kto wie, być może kiedyś Karol Wiśniewski podzieli się ze swoimi widzami tą historią, o ile jego brat wyrazi na to zgodę.

