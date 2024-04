Prezenterka TVN24 brnie dalej i jest jeszcze gorzej. Koleżanki ją bronią. Ostra riposta

Skrzynecka cała we łzach, Mucha zarzuca Karolakowi oszustwo. Tak wyglądał finał "Czas na Show. Drag Me Out"

Powodem kłótni, która zakończyła się przemocą domową, było nieporozumienie na tle wyników wyborów. Agresywna kobieta została zatrzymana przez policję. Teraz grozi jej do siedmiu lat pozbawienia wolności, gdyż na swoim koncie ma już wyrok w zawieszeniu. Gdy dziennikarze TVN24 relacjonowali przebieg wydarzeń, Anna Seremak nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Sytuację próbował złagodzić reporter Piotr Borowski, który był na łączeniu. Nie udało się jednak okiełznać prezenterki, która wprost rechotała słysząc relację drugiego z reporterów, Mariusza Sidorkiewicza.

Kilka godzin po transmisji, spora część serwisów internetowych żyła już tym "hitem sieci". Zwrócono uwagę na negatywne komentarze internautów, którzy dziwili się, że prezenterka TVN24 śmieje się z przemocy domowej. Anna Seremak nie zamierza póki co przepraszać jednak za swoje zachowanie i brnie dalej. - Tak było, przyznaję!🫣 @sidorkiewicz @Piotr_Borowski Mariusz, mistrz opowieści. Piotr - świetny reporter, który pomocną dłoń potrzebującemu (tu - pani ze studia ;)) poda! - napisała na platformie X dziennikarka odnosząc się do artykułu, gdzie opisano niezręczną sytuację w studiu TVN24.

Seremak zaczęły bronić jej redakcyjne koleżanki. - To było piękne! Jesteście Mistrzami! A historia straszna… - napisała Agata Adamek. - Niezręczny? Powiedziałabym wdzięczny ! Byliście uroczy, prawdziwi i taka jest telewizja na żywo - dodała Maja Wójcikowska. Nie spodobało się to znanej aktywistce. - Przemoc wobec mężczyzn to nie żart. Ta kobieta brutalnie zaatakowała partnera, a ten trafił do szpitala. Już wcześniej miała wyrok za znęcanie się nad partnerem. Warto byłoby przeprosić, a nie dalej kontynuować śmieszki. Mowa o przemocy domowej. Trochę szacunku dla ofiar - napisała Maja Staśko.

