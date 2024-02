Ikona telewizji PRL i lat 90. zdecydowała ws. powrotu do TVP! Mówi o milionie dolarów

Prokop i Wellman tworzą nierozłączny duet od kilkunastu lat! Już w latach 2002-2007 wspólnie prowadzili "Pytanie na śniadanie". Jednak w 2007 roku przeszli do konkurencji i zaczęli prowadzić "Dzień dobry TVN". Tym samym od 17 lat tworzą najbardziej zgraną i rozpoznawalną parę prowadzących w telewizji.

"Na samym początku próbowano nas rozdzielić z Dorotą Wellman"

- Pamiętam, że na samym początku próbowano nas rozdzielić z Dorotą Wellman. Mimo że przyszliśmy jako para, to trwały różne próby, żeby nas połączyć z innymi partnerami. Te próby spełzły na niczym. Po obejrzeniu wszystkich taśm wyszło na to, że razem pasujemy do siebie najlepiej. I od 25 lat jesteśmy razem i nic nas nie rozdzieli – podkreślił Marcin Prokop w rozmowie z serwisem dziendobry.tvn.pl.

I tak od kilkunastu lat prowadzą "Dzień dobry TVN". Wielu z widzów czeka na żarty Marcina Prokopa lub zabawne dyskusje z jego partnerką, a takich sytuacji jest wiele, czego przykładem jest miniony odcinek programu.

Prokop powiedział, jaki plakat powiesiłby sobie nad łóżkiem. Takie żarty widzowie uwielbiają!

Jak zawsze w jednym z odcinków DDTVN Dagmara Kaczmarek-Szałkow robiła przegląd prasy. Oczywiście nie zabrakło tematu o Super Bowl 2024. Mówiono o Taylor Swift, a następnie skupiono się na muzyce Drake’a. W tym momencie - w swoim stylu -zareagował Marcin Prokop, pytając Dagmarę czy słucha jego albumów. Kobieta zaprzeczyła, ale Marcin nie dawał za wygraną i wreszcie zapytał, czyj plakat powiesiłaby nad swoim łóżkiem.

- Bon Jovi albo Steve Tyler - odpowiedziała szybko, cytuje portal teleshow.wp.pl. Następnie Kaczmarek-Szałkow kontynuowała przegląd prasy i prowadzący płynnie przeszli do kolejnego tematu, którym był materiał z Klaudią El Dursi. W tym momencie Marcin Prokop nawiązał do zadanego mu pytania i rzucił, że nad łóżkiem powiesiłby plakat z prowadzącą "Hotel Paradise".

Na tę wypowiedź zareagowała Dorota. - Ale ona nie śpiewa - śmiała się Dorota Wellman. - Myślę, że czasem tak... - podsumował Prokop, a Wellman złapała się za głowę, przypomina teleshow.wp.pl.