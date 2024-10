Katarzyna Cichopek w 2022 roku wyjawiła, że jej prywatne rozmowy z Maciejem Kurzajewskim zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem. Gwiazda dodała też, że złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do odpowiednich służb.

Policja i prokuratura pracują nad tą sprawą, jest ona w toku. Ja dostałam to nagranie. Na pewno nie jest to nic przyjemnego, jest to absolutnie złamanie prawa, a nielegalne pozyskanie rozmów prywatnych, jest to dla mnie kryminał - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami portalu plotek.pl w 2022 roku.