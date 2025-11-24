Prowadzący "Pytania na Śniadanie" w rozsypce! Nowe duety już w drodze

W "Pytaniu na Śniadanie" nadchodzą spore zmiany! Z programem pożegnała się Krystyna Sokołowska, a kolejna fala przetasowań wśród prowadzących dopiero nadchodzi. Fani porannej śniadaniówki mogą szykować się na nowe duety i niespodzianki, które mogą zamieszać w telewizyjnym świecie. Oj dzieje się!

Ostatnie miesiące to prawdziwy czas rewolucji w "Pytaniu na Śniadanie". Pod wodzą Barbary Dziedzic do ekipy dołączyli nowi prowadzący - Anna Lewandowska, Łukasz Kadziewicz, Grzegorz Dobek i Marta Surnik. Powrócili też do programu sprawdzeni gospodarze, czyli Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki, co wzbudziło entuzjazm widzów. Wkrótce na antenie pojawi się także Agnieszka Woźniak-Starak, która po wielu latach wraca do śniadaniowego show!

Wielkie zmiany w "Pytaniu na Śniadanie". Będzie się działo!

Największe zaskoczenie przyniosło odejście Krystyny Sokołowskiej. Jej ostatnie prowadzenie programu odbyło się w miniony weekend. Sama prezenterka nie znika jednak z telewizji, czekają na nią nowe propozycje zawodowe, które już wkrótce mogą ujrzeć światło dzienne. Jak dowiedzieli się dziennikarze portalu pudelek.pl, zmiany dotkną też dotychczasowe duety prowadzących. Robert Stockinger, który współpracował z Sokołowską, najprawdopodobniej stworzy teraz nowy duet z Anną Lewandowską, natomiast Łukasz Kadziewicz może poprowadzić program u boku Agnieszki Woźniak-Starak. Takie przetasowania mają wnieść świeżość i nową dynamikę w poranne wydania.

Produkcja programu zwraca dużą uwagę na opinie widzów - przy wyborze prowadzących, często sugerują się opiniami internautów. Warto też podkreślić, że program stawia teraz na różnorodność, młodzi prowadzący łączą się w pary ze sprawdzonymi twarzami śniadaniowej ekipy, co daje ciekawą mieszankę. Będziecie oglądać?

Ania i Robert mieli już okazję sprawdzić się jako duet prowadzących. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak wypadli. Niezmiennie wsłuchujemy się w głosy widzów, bo to oni są dla nas najważniejsi. Staramy się reagować na konstruktywną krytykę. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy wprowadzać kolejne zmiany - mówi dziennikarzom portalu pudelek.pl osoba pracująca przy produkcji.

