Prowadzący "Pytania na Śniadanie" w rozsypce! Nowe duety już w drodze

Ostatnie miesiące to prawdziwy czas rewolucji w "Pytaniu na Śniadanie". Pod wodzą Barbary Dziedzic do ekipy dołączyli nowi prowadzący - Anna Lewandowska, Łukasz Kadziewicz, Grzegorz Dobek i Marta Surnik. Powrócili też do programu sprawdzeni gospodarze, czyli Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki, co wzbudziło entuzjazm widzów. Wkrótce na antenie pojawi się także Agnieszka Woźniak-Starak, która po wielu latach wraca do śniadaniowego show!

Zobacz też: Po odejściu z TVN długo nie szukała. Woźniak-Starak wraca do Telewizji Polskiej!

Wielkie zmiany w "Pytaniu na Śniadanie". Będzie się działo!

Największe zaskoczenie przyniosło odejście Krystyny Sokołowskiej. Jej ostatnie prowadzenie programu odbyło się w miniony weekend. Sama prezenterka nie znika jednak z telewizji, czekają na nią nowe propozycje zawodowe, które już wkrótce mogą ujrzeć światło dzienne. Jak dowiedzieli się dziennikarze portalu pudelek.pl, zmiany dotkną też dotychczasowe duety prowadzących. Robert Stockinger, który współpracował z Sokołowską, najprawdopodobniej stworzy teraz nowy duet z Anną Lewandowską, natomiast Łukasz Kadziewicz może poprowadzić program u boku Agnieszki Woźniak-Starak. Takie przetasowania mają wnieść świeżość i nową dynamikę w poranne wydania.

Produkcja programu zwraca dużą uwagę na opinie widzów - przy wyborze prowadzących, często sugerują się opiniami internautów. Warto też podkreślić, że program stawia teraz na różnorodność, młodzi prowadzący łączą się w pary ze sprawdzonymi twarzami śniadaniowej ekipy, co daje ciekawą mieszankę. Będziecie oglądać?

Ania i Robert mieli już okazję sprawdzić się jako duet prowadzących. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak wypadli. Niezmiennie wsłuchujemy się w głosy widzów, bo to oni są dla nas najważniejsi. Staramy się reagować na konstruktywną krytykę. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy wprowadzać kolejne zmiany - mówi dziennikarzom portalu pudelek.pl osoba pracująca przy produkcji.

Zobacz też: W sobotę w "Dzień dobry TVN", w niedzielę w "Pytaniu na śniadanie". Agnieszka Woźniak-Starak wraca do TVP po 13 latach!

Zobacz naszą galerię: Prowadzący "Pytania na Śniadanie" w rozsypce! Nowe duety już w drodze

Sonda "Pytanie na śniadanie" czy "Dzień dobry TVN? Które pasmo śniadaniowe wolisz? Nie oglądam telewizji Zawsze budzę się z "Pytaniem na sniadanie" Każdy dzień zaczynam z "Dzień dobry TVN" Cały tydzień czekam na "Halo, tu Polsat" Oglądam wszystko po trochu