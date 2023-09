To wiele zmienia

Anna Przybylska przed swoją zdecydowanie przedwczesną śmiercią ciężko chorowała na raka trzustki. W tych niezwykle trudnych chwilach był przy niej ukochany Jarosław Bieniuk, który obecnie związany jest z Zuzanną Pactwą, ale nadal pielęgnuje pamięć po zmarłej partnerce. Przed śmiercią Annę Przybylską wspierali także licznie przyjaciele. Była wśród nich aktorka Katarzyna Bujakiewicz, z którą Ania poznała się na planie filmu ""Rób swoje, ryzyko jest twoje" w 2002 roku. Od tego momentu artystki trzymały ze sobą sztamę i mogły na siebie liczyć w najgorszych momentach. Gdy gruchnęła wiadomość o chorobie Anny Przybylskiej, Katarzyna Bujakiewicz była na wakacjach w Kołobrzegu. Wynik badań Ani był dla niej "szokiem". Aktorka była gotowa pomóc koleżance, zaproponowała jej opiekę onkologiczną w Poznaniu. Było to niezwykle wzruszające. - Oczywiście najgorsze jest poczucie bezradności, dlatego postanowiłam działać. Od lat działam w Drużynie Szpiku, która poszukuje dawców szpiku kostnego. Dlatego dobrze znam poznańskich onkologów. To naprawdę świetna ekipa. Siostra mojej przyjaciółki też pracuje na onkologii. Cały sztab ludzi czekał w gotowości. No i tutaj byłoby daleko od trójmiejskich paparazzi - opowiadała Katarzyna Bujakiewicz w biografii Anny Przybylskiej, cytowanej przez portal Plotek.

Piękna aktorka jednak nie zdecydowała się na wyjazd do Poznania, najpewniej ze względu na rozłąkę z ukochanymi dziećmi. Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku.

Zobacz galerię zdjęć Anny Przybylskiej z mężem Dominikiem Zygrą i z Jarosławem Bieniukiem, z którym nigdy nie wzięła ślubu