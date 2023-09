Jarosław Bieniuk szokuje na ślubie! Wszyscy patrzyli na jego białe buciory

To prawda! Małgorzata Kożuchowska przed ślubem była w związku ze słynnym aktorem! Strasznie to ukrywali

Jarosław Bieniuk po śmierci Anny Przybylskiej związał się z Martyną Gliwińską, z którą ma 3-letniego syna Kazimierza. Para jednak się rozstała, a Jarosław Bieniuk zakochał się w pięknej projektantce Zuzannie Pactwie. W lutym razem udzielili osobistego wywiadu w magazynie "Viva", w którym nie brakowało odniesień do Anny Przybylskiej. - Nie czułam potrzeby, żeby zamykać ten etap życia Jarka. Wcale nie chciałam, by się od niego odciął. Nigdy nie powiedziałam: "Wybieraj: albo ja, albo tęsknota za Anią". Wiedziałam, że Jarek i dzieci chcą kultywować miłość, którą mieli do Ani. Nie da się przecież odciąć przeszłości - mówiła Zuzanna Pactwa. Teraz zakochani pojechali do Rzymu na ślub i wesele. Jarosław Bieniuk wrzucił na Instagrama romantyczną fotkę z partnerką z wymownym podpisem. - Zakochani w Rzymie - napisał były reprezentant Polski w piłce nożej. Zuzanna Pactwa zamieściła natomiast filmiki z wesela. Największą uwagę przykuli nie państwo młodzi, tylko... buciory Jarosława Bieniuka. Białe obuwie budziło zdumienie weselników. Wygląda na to, że mamy do czynienia z jakąś nową modą. Zobacz w naszej galerii zdjęcia butów Jarosława Bieniuka i jego fotki z partnerką Zuzanną Pactwą.