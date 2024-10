"Przepraszam, że nie potrafiłam cię ocalić". Poruszający wpis siostry Liama Payne'a

QUIZ. PRL czy lata 90.? Dopasuj utwór do epoki. Przeżyj to sam, Mniej niż zero, Takie tango

Szok! Co zabiło Liama Payne'a z One Direction? Gwiazdora miało nie być w hotelu, w którym zginął!

Zofia Samsel musiała pilnie wrócić do szpitala. "Ból nie mijał, to nie było normalne"

Liam Payne: Rodzina i przyjaciele żegnają zmarłego gwiazdora

Liam Payne nie żyje - wiadomość ta zaskoczyła nie tylko fanów zespołu One Direction. Brytyjski gwiazdor zmarł tragicznie 16 października. 31-latek wypadł z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Krótko przed tym policja otrzymała zgłoszenie o agresywnie zachowującym się mężczyźnie. Obecnie trwa śledztwo w sprawie śmierci muzyka. Według pierwszych ustaleń Payne zginął w wyniku licznych obrażeń i krwotoków spowodowanych upadkiem z trzeciego piętra. Na jego ciele nie znaleziono obrażeń sugerujących udział osób trzecich. Biegli zlecili dodatkowe badania, w tym toksykologiczne i patologiczne krwi i moczu na obecność narkotyków. Śledczy szukają osób, które miał dostarczyć muzykowi narkotyki.

Niespodziewana śmierć muzyka pogrążyła w żałobie jego rodzinę oraz bliskich. Payne osierocił malutkiego syna. Zaledwie siedmioletni Bear jest owocem związku z o dziesięć lat starszą Cheryl Cole. Przyjście na świat wspólnej pociechy było początkiem końca ich związku. Dla dobra syna byli partnerzy utrzymywali dobre kontakty. Zdecydowali się również wychowywać go z dala od show-biznesu. Cole zamieściła wczoraj post, w którym pożegnała Liama. Poprosiła również internautów o szacunek zarówno w stosunku do zmarłego, jak i jego syna oraz bliskich.

Zanim zostawisz komentarz lub nagrasz filmik, zastanów się, czy chciałbyś, aby przeczytało je twoje dziecko lub rodzina. Proszę, dajcie Liamowi odrobinę godności, aby mógł w końcu odpocząć w spokoju - napisała piosenkarka.

Zobacz również: "On potrzebuje taty w swoim życiu". Liam Payne osierocił małego synka

Liam Payne: Poruszające słowa siostry muzyka

Pogrążeni w ogromnym żalu są również rodzice Liama oraz jego siostry. Ojciec muzyka, Geoff Payne, przyleciał do Buenos Aires, by odebrać ciało syna. Przy okazji odwiedził hotel, w którym doszło do tragedii. Tłumnie zbierają się tam fani, którzy zostawiają kwiaty, listy oraz znicze. Poruszający wpis zamieściła z kolei siostra Payne'a, Ruth Gibbins. W poście wspominała początki Liama w muzycznym świecie. Specjalnie dla niego nauczyła się jeździć samochodem. Mogła w ten sposób zawozić go na przesłuchania czy do studia. Tym samym spędzała z nim więcej czasu.

Uwielbiałam odbierać go z pracy, kiedy to wszystko się zaczynało. (...) Podłączał swój telefon, żeby puszczać mi nowe piosenki. Liam kochał One Direction, kochał swoich braci i dużo o tym rozmawialiśmy - wspomina.

Jak stwierdziła, gwiazdor One Direction urodził się z muzyką we krwi, a ona z dumą patrzyła jak spełnia swoje marzenia. Wyznała również, że Liam był jej najlepszym przyjacielem, na którego zawsze mogła liczy. Ona również robiła wszystko, by wspierać ukochanego brata.

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich miesiącach Payne borykał się z wieloma problemami. Od dawna był uzależniony od alkoholu i narkotyków. Ruth nie przemilczała tego tematu.

Nigdy nie wierzyłeś, że jesteś wystarczająco dobry. Mam nadzieję, że teraz widzisz ten wylew miłości, której nie otrzymałeś w odpowiednim czasie - napisała zwracając się do brata.

Obiecała również, że otoczą opieką jego synka. Na koniec zwróciła się do zmarłego sławami, które poruszą każdego.

Przepraszam, że Cię nie uratowałam. Kocham Cię, a moje serce tęskni za tobą. Chcę, żebyś wiedział, że jestem tutaj, gdybyś czegoś potrzebował. Poszłabym na koniec wszechświata, żeby cię odzyskać - zakończyła Ruth.

Zobacz również: Liam Payne mówił byłej narzeczonej o swojej śmierci! "Cóż, umrę. Nie radzę sobie dobrze"

Dziewczyna Liama Payne'a przerwała milczenie po jego śmierci. Szokujące, co wyjawiła