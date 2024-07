"Przeraża mnie to". Maryla Rodowicz boi się sztucznej inteligencji

To ona zastąpi Izabellę Krzan w "Kole fortuny" TVP. Jest potwierdzenie!

Maryla Rodowicz o sztucznej inteligencji

Część z was mogła widzieć wiralowe nagranie, które w ostatnim czasie szturmem wzięło polski internet. Mowa o filmiku na TikToku, na którym Maryla Rodowicz zaśpiewać miała jeden z największych hitów Varius Manx, "Orła cień". Jak się okazało nagranie nie było niczym innym jak fakem. Głos Rodowicz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. W dodatku, jak twierdzi sama artystka, zrobiono to nieudolnie. Gwiazda wcale nie była zachwycona efektem - choć sądząc po odsłonach, fani nie zgodziliby się z jej reakcją.

- Nie uważam, że to mój głos, to wokal Kasi Stankiewicz. Sztuczna inteligencja trochę mnie przeraża. Za chwilę ludzie nie będą do niczego potrzebni - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem.

Zgadzacie się z opinią Maryli o sztucznej inteligencji i samym nagraniu? A może podobało się wam ono?

