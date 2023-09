Przerażające informacje z domu Agnieszki Holland. Reżyserka przestała wychodzić z domu!

Zadedykowała występ zmarłemu bratu! Łzy wzruszenia w "The Voice of Poland!"

O co poszło?

Agnieszka Holland słynie z tego, że jej filmy zmuszają widzów do refleksji. Do jej najpopularniejszych filmów należą między innymi: "W ciemności", który był nominowany do Oscara, a także "Szarlatan". Niedawno na festiwalu w Wenecji, premierę miał jej najnowszy film "Zielona Granica", który opowiada o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. W pierwszy weekend na film wybrała się rekordowa liczba osób. Jednak z powodu filmu na reżyserkę spadła lawina hejtu. Sprawa poszła tak daleko, że reżyserka musi mieć ochronę.

Córka Agnieszki Holland podzieliła się przerażającymi faktami. "Mama przestała wychodzić z domu"

Agnieszka Holland jeszcze do niedawna chętnie występowała na ściankach, a także broniła twórczości w programach telewizyjnych: m.in w programie Kuby Wojewódzkiego. Rosnący hejt sprawił, że postanowiła się wycofać z życia publicznego.

- Mama przestała wychodzić na spacery z psem, panowie z ochrony nie pozwolili jej też jeździć np. metrem czy tramwajem. Musi więc poruszać się wyłącznie samochodem. Jej wolność została ograniczona. Mama jednak zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i wie, czym kończy się nakręcanie hejtu. To słowo brzmi niewinnie, ale tak naprawdę oznacza nienawiść. Nakręcanie nienawiści może doprowadzić do zbrodni - powiedziała w rozmowie z Plejadą, Kasia Adamik, córka reżyserki.

