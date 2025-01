Dorota Pomykała bardzo rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego. Jakiś czas temu zrobiła jednak wyjątek i zdradziła, że od pewnego czasu kogoś, dzięki komu nie czuje się samotna.

Przez 11 lat byłam sama, ale ja nigdy nie myślałam, że życie to... facet. Życie to życie. Jest w nim miejsce na wiele spraw - wyznała w rozmowie z "Twoim Stylem".

Przez wiele lat nie mogła znaleźć jednak tego jedynego. Historia jej romansów wyszła dopiero po latach.

Dorota Pomykała przed laty zakochana była w Marku Grechucie. Mężczyzna niestety nie odwzajemnił uczucia pięknej 20-letniej studentki. Aktorka chciała pracować ze znanym gwiazdorem. Niestety do tego nie doszło.

Jedyną drogą, by pracować z Markiem Grechutą, była Piwnica. Wtedy, gdy chciało się tam wystąpić, to trzeba było spotkać się z Piotrem Skrzyneckim i powiedzieć, o co chodzi. On robił próbę i dopuszczał lub nie. A potem był już krok, aby pójść do Marka i powiedzieć, że chce się z nim pracować. Mnie się udało - wspominała gwiazda na łamach "Życia na gorąco".