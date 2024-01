Przyjaciel Krzysztofa Krawczyka obraził Urszulę. Poszło o występ na sylwestrze

Dla Marcina Hakiela to koniec! "Szczęścia na nowej drodze życia"

Ostatniego dnia roku jak zwykle trwał pojedynek na sylwestra w Polsacie i TVP2. Według danych oglądalności lepsza okazała się "Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu, którą średnio śledziło 2,82 mln telewidzów - poinformował serwis Wirtualnemedia.pl. Widownia "Sylwestra z Dwójką" było nieco mniejsza i wyniosła 2,77 mln osób. Według Andrzeja Kosmali, menadżera Krzysztofa Krawczyka, koncert sylwestrowy pokazywany przez TVP2 z Zakopanego był dużo lepszy od tego emitowanego w Polsacie.

- Koncert TVP2 zabija pod względem technicznym Polsat. No, ale to kosztuje. A Polsat to kompromitacja — nawet make-upu nie zapewnili - napisał Kosmala o zabawie sylwestrowej z Chorzowa. Na tym jednak nie poprzestał i obraził piosenkarkę Urszulę Kasprzak. - Urszula wyglądała jak świnka pigi - dodał na Facebooku przyjaciel Krzysztofa Krawczyka. Jego wpis zniknął już z mediów społecznościowych. Wielki niesmak jednak pozostał.