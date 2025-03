Przyjaciółki czy rywalki? Gwiazdy, które się uwielbiają… albo nie znoszą!

Radosna nowina u Józefowicza! To nie żarty, znamy płeć dziecka

Małgorzata Socha i Anita Sokołowska – przyjaźń z ekranu do życia

Grały najlepsze przyjaciółki w „Przyjaciółkach” i nic dziwnego, że ich relacja przeniosła się poza plan zdjęciowy. Socha i Sokołowska wielokrotnie podkreślały, że lubią spędzać razem czas i motywują się do działania. „Mamy wspaniałą więź, to coś więcej niż praca” – mówiła Socha. Ich wspólne zdjęcia na Instagramie zawsze zbierają mnóstwo ciepłych komentarzy.

Agata Kulesza i Katarzyna Nosowska - od przedszkola

Obie artystki pochodzą ze Szczecina i znają się od trzeciego roku życia. Ich przyjaźń trwa nieprzerwanie od ponad 50 lat, mimo różnych ścieżek kariery – Kulesza jako aktorka, a Nosowska jako piosenkarka.

Julia Wieniawa i Jessica Mercedes – influencerki, które trzymały się razem

Choć świat mody i influencerów bywa bezlitosny, te dwie dziewczyny bardzo długo trzymały się razem. Wieniawa i Mercedes często wspierały i wielokrotnie współpracowały. Niestety... do czasu. Nie wiadomo dokładnie, o co dokładnie poszło dziewczynom, ale ich "ciche dni" trwają już bardoz długo.

Kinga Rusin i Katarzyna Sokołowska – kobiety sukcesu, które się wspierają

Dziennikarka i jurorka „Top Model” poznały się wiele lat temu i od tamtej pory świetnie się dogadują. Obie cenią niezależność i kobiecą siłę, co widać w ich publicznych wystąpieniach. Kinga Rusin wielokrotnie wspierała Sokołowską w jej projektach i odwrotnie. Gdy Rusin ruszyła ze swoją marką kosmetyczną, Sokołowska jako jedna z pierwszych publicznie ją promowała. Z kolei Rusin wspierała projekty związane z ekologią, w które angażowała się jurorka „Top Model”.

Gwiazdy, które za sobą nie przepadają

Doda vs. Edyta Górniak – konflikt, który trwa latami

Jeśli mowa o rywalizacji w polskim show-biznesie, ta dwójka jest klasycznym przykładem. Ich konflikt zaczął się wiele lat temu. Doda i Górniak nie szczędziły sobie złośliwości w mediach. Fani marzą o ich duecie, i możliwe, że ich marzenia w końcu się spełnią. Gwiazdy pogodziły się w ubiegłym roku. Na razie można je będzie zobaczyć na jednej scenie, ale może to pierwszy krok do ściślejszej współpracy.

Justyna Steczkowska vs. Tatiana Okupnik – rywalizacja na głosy?

Obie są niezwykle utalentowanymi wokalistkami, ale od lat mówi się o ich chłodnej relacji. Podobno miało to związek z konkurencją o miejsce w jury jednego z talent show. Czy jest między nimi rzeczywisty konflikt, czy tylko medialne spekulacje? To pozostaje tajemnicą.

Joanna Krupa i Małgorzata Rozenek – subtelna rywalizacja

Chociaż nigdy nie mówiły o sobie źle, od dawna spekuluje się o ich cichej konkurencji. Obie prowadziły programy o metamorfozach i stylu życia – Krupa „Top Model”, a Rozenek „Projekt Lady”. Czy to była zdrowa rywalizacja, czy może lekkie spięcia? A może chodzi głównie o różnice poglądów na niektóre sprawy.

Agnieszka Woźniak-Starak vs. Doda - niezakończony konflikt

W 2014 roku doszło do incydentu podczas after party po gali "Niegrzeczni 2014". Doda miała zaatakować dziennikarkę w toalecie, polewając ją wodą i przewracając na podłogę. Sprawa trafiła do sądu, a konflikt między paniami trwał przez długi czas.

Siła kobiecej solidarności

Na szczęście w polskim show-biznesie nie brakuje przykładów kobiecego wsparcia. Wiele gwiazd udowadnia, że można być dla siebie inspiracją, a nie konkurencją. Wspólne projekty, wzajemne polecenia i publiczne wyrazy sympatii pokazują, że nie każda relacja między celebrytkami musi opierać się na rywalizacji. Która gwiazdorska przyjaźń lub rywalizacja najbardziej Cię fascynuje?