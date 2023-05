Przykro patrzeć, co się stało na grobie matki Radka Majdana. Aż trudno powstrzymać łzy [ZDJĘCIA]

Tak wygląda córka gwiazd "Ojca Mateusza". To skóra zdjęta z ojca czy z mamy? Internauci podzieleni

Radosław Majdan jest w żałobie. Jego mama, pani Halina Majdan, zmarła na początku lutego. Kobieta chorowała na Alzheimera. Dzieci znalazły dla niej najlepszy, prywatny dom opieki. Niestety, tam mama piłkarza doznała udaru. Radkowi udało się szybko dotrzeć do rodzinnego Szczecina, by pożegnać się z nią. Na pogrzebie on i jego brat Cezary wylali morze łez.

- Na śmierć matki nigdy nie jesteśmy gotowi. Mamusiu, dziękuję ci za wszystko. Byłaś dla nas wspaniałą mamą. Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci – mówił Radosław Majdan nad grobem mamy.

Rodzina, którą stworzył z Małgorzatą Rozenek (45 l.) dodała mu wtedy otuchy.

Grób mamy Radosława Majdana

Pani Halina Majdan była nie tylko wspaniałą mamą. Dla wnuków straciła głowę. Gdy urodził się pierwszy syn Radka, w rozmowie z "Super Expressem" wprost nie mogła się nacieszyć.

- Henio jest zdrowy, jest taki pogodny, wesołek z niego! Prawie nie płacze. Jest fantastyczny. Radek był taki sam, gdy był mały. Są bardzo podobni. Radek mówi nawet, że ma rączki i paluszki ustawione jak bramkarz – cieszyła się.

Brat Majdana ma trójkę dzieci. Pani Halina w sumie doczekała się więc czwórki wnucząt, ale serce okazywała też dwóm synom Małgosi Rozenek. Wszystkie wnuki pamiętają o ukochanej babci. Na grobie kobiety właśnie pojawił się znicz ze wzruszającym napisem: „Babciu, jesteś w naszych sercach”.

