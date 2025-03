Do TVP przyszedł facet, który był zakonnikiem! Na rekolekcjach poznał gwiazdę i bierze z nią ślub

Sensacja w "Pytaniu na śniadanie" TVP

Oj, to nie było zwykłe "Pytanie na śniadanie", do jakiego się przyzwyczailiśmy. Co prawda prowadzący śniadaniówkę TVP nie stronią od poruszania kontrowersyjnych tematów, to jednak były zakonnik siedzący na kanapie śniadaniówki ze swoją narzeczoną wzburza sensację. I to jeszcze w niedzielę, gdy wielu Polaków szykuje się do pójścia do kościoła. Jeszcze jakis czas temu Krzysztof Dzieńkowski w niedzielny poranek pewnie przygotowywałby się do odprawiania mszy św. Dziś jednak jego życie wygląda zupełnie inaczej, o czym opowiedział w "Pytaniu na śniadanie" TVP. Obecnie centralne miejsce w życiu byłego zakonnika zajmuje gwiazda internetu - influercerka katolicka Klaudia Domańska. Krzysztof Dzieńkowski jest z nią zaręczony.

Ksiądz nazwał Rodowicz "spróchniałą matroną". Przyszła pora na ripostę

Były zakonnik zaręczony z influercerką. Historia miłości Krzysztofa Dzieńkowskiego i Klaudii Domańskiej

Ich historia miłości jest całkiem nietypowa. Były zakonnik i influercerka poznali się bowiem na rekolekcjach. Zaczęło się od zwykłej przyjaźni. Razem głosili Słowo Boże, ale w pewnym momencie poczuli do siebie tzw. miętę. Doszli do wniosku, że bez siebie żyć nie potrafią. Za kilka miesięcy zamierzają wziąć ślub. Kościoła nie porzucili. Swoją decyzję o odejściu z zakonu Krzysztof Dzieńkowski ogłosił na Instagramie.

Jest księdzem, wygrał show Polsatu. Czy modli się za duszę Kory? Odpowiedź zaskakuje

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela. Kochani, zdecydowałem się odejść z zakonu jezuitów i podjąć kroki w kierunku małżeństwa poświęconego Bogu w misji. Liczymy na waszą modlitwę i wsparcie. Dalej będziemy działać dla królestwa Bożego, razem. W przyszłości podzielimy się więcej w szczegółach tym Bożym prowadzeniem, a na teraz niech wystarczy tyle. Błogosławimy!

- czytamy w poruszającym wpisie byłego zakonnika.

Wygląda na to, że to nie ostatnia wizyta pary w studiu TVP. Robert Stockinger, jeden z prowadzących "Pytanie na śniadanie", zapowiedział bowiem, że zaprosi Klaudię Domańską i Krzysztofa Dzieńkowskiego na rozmowę o seksulaności katolików.

W galerii prezentujemy zdjęcia byłego zakonnika Krzysztofa Dzieńkowskiego i influercerki Klaudii Domańskiej

Autor: