Qczaj jest znów singlem! Tak skomentował rozstanie z wieloletnim partnerem

Daniel Kuczaj, znany jako Qczaj jest osobowością medialną i trenerem personalnym. Jednak w swoim dorobku miał przygodę z aktorstwem, a nawet z fryzjerstwem. Kilka lat temu Qczaj opowiedział w mediach o swoich trudnych relacjach rodzinnych, ale także i nałogach, z którymi musiał się mierzyć w swoim życiu. Jego konto na Instagramie śledzi prawie 600 tys. użytkowników. Kuczaj zajmuje się teraz nowym projektem, czyli prowadzeniem programu „Good Luck Guys”, gdzie twórcy internetowi na bezludnej wyspie walczą o wygraną.

Qczaj od kilku lat był w związku z Tomaszem Nakielskim. Para przeżywała swoje wzloty i upadki. O swoich trudnych chwilach opowiadali w mediach, jednak zapewniali, że bardzo się kochają:

Najważniejsze jest to, że jestem szczęśliwy. Miałem trudny czas związkowy. Kocham Tomka, a Tomek kocha mnie. To jest najważniejsze. (...) Nie chcę tego komentować, bo to nie jest ten moment. Wiem, że Tomek się cieszy z tego, co jest dzisiaj, bo wie, z jakimi demonami się zmagam i wiem, że życzy mi bardzo dobrze - wyznał Qczaj Pudelkowi.