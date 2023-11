Qczaj komentuje plotki o rozstaniu z partnerem. Trener jest w dramatycznym stanie

Nie do wiary! Marcin Hakiel po raz drugi stanie na ślubnym kobiercu? Jego słowa szokują

Daniel Józek Kuczaj znany jako "Qczaj" skradł serca Polek i Polaków jako instagramowy trener fitness. Jego aktywność w mediach społecznościowych jest nie tylko źródłem motywacji do zdrowego stylu życia, gwiazdor również dzieli się na profilu swoimi podróżami do ciepłych krajów oraz bawi obserwatorów komicznymi nagraniami. Jednak ostatnie dni nie należą dla niego do najweselszych. Na początku tygodnia "Pudelek" doniósł, że trener i jego partner Tomasz Nakielski rozstali się. Teraz zdecydował się zabrać głos w tej sprawie. Jak się okazuje, jest w bardzo złym stanie psychicznym!

Qczaj komentuje plotki o rozstaniu. "Wszyscy do mnie piszą"

Trener postanowił zabrać głos w sprawie rzekomego rozstania. Qczaj w rozmowie z Plejadą odniósł się do najnowszych doniesień medialnych. Jak sam wyznał, nie jest teraz w najlepszym stanie psychicznym, by to potwierdzić lub zaprzeczyć.

- Wszyscy do mnie piszą. Nie chcę na razie nic potwierdzać ani zaprzeczać. To jest ostatnie, co jest mi potrzebne przy moim złym stanie psychicznym - przekazał portalowi "Plejada".

