Czy znasz największe świąteczne przeboje? Sprawdź, co o nich wiesz

Święta Bożego Narodzenia to czas, który nieodłącznie kojarzy się z rodziną, zapachem pierników, blaskiem lampek choinkowych i... muzyką! Od lat największe przeboje świąteczne wprawiają nas w wyjątkowy nastrój i sprawiają, że grudniowe dni stają się jeszcze bardziej magiczne. Ale jak dobrze znasz te utwory? Czy potrafisz rozpoznać je po pierwszych nutach, pamiętasz teksty lub wiesz, kto je wykonuje?

Od "Last Christmas" zespołu Wham! po ponadczasowe "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey świąteczne hity towarzyszą nam zarówno w domowych zaciszach, jak i na ulicach miast. Dlaczego je uwielbiamy? To proste – przywołują wspomnienia, łączą pokolenia i wprowadzają nas w świąteczny nastrój. Dla wielu z nas to nie tylko muzyka, ale także część tradycji, bez której trudno wyobrazić sobie grudniowe przygotowania.

Teraz czas sprawdzić, jak dobrze znasz największe hity, które co roku królują na świątecznych playlistach! Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz, który nie tylko przetestuje Twoją wiedzę, ale także przypomni Ci kilka muzycznych perełek.

Gotowy na wyzwanie? Odpowiedz na pytania i zobacz, czy jesteś ekspertem od świątecznej muzyki. Może dowiesz się czegoś nowego o swoich ulubionych piosenkach. Powodzenia i... wesołych świąt!