Quiz. Hity disco-polo lat 90. Taka muza to obciach? Założymy się, że potupiesz nóżką na samo wspomnienie

Zapraszamy do muzycznych wspomnień. Do powrotu do czasów, gdy w letnie sobotnie wieczory biegało się na zabawę do remizy, nawet gdy na co dzień w sercu grała nam zupełnie inna muzyka. Do niedzielnych programów Disco Relax i sobotnich Disco Polo Live. W quizie pytamy o 10 największych hitów tego gatunku muzyki, popularnych w latach 90-tych. Z pewnością wiesz, jak to leciało, tego się nie zapomina. Ale czy pamiętasz, kto to wymyślił? Mimo że nasz quiz zawiera tylko kilka - z pozoru łatwych - pytań, to komplet punktów może być wyzwaniem. Dziesięć pytań, do każdego trzy odpowiedzi, ale tylko jedna prawidłowa. Do dzieła!

Quiz. Hity disco-polo lat 90. Czyj to numer? Pytanie 1 z 10 O majteczkach w kropeczki marzyli panowie z zespołu: Akcent Bayer Full Boys Dalej