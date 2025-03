Seriale "Na dobre i na złe" i "Daleko od noszy" przeszły do historii polskiej telewizji. Ten pierwszy cały czas nadawany jest w TVP, a widzowie chętnie oglądają opowieść o perypetiach lekarzy z Leśnej Góry. Aż trudno uwierzyć w to, że od premierowego odcinka "Na dobre i na złe" minęło już ponad 25 lat! Z kolei "Daleko od noszy" emitowany był w Polsacie od 25 grudnia 2003 do 14 stycznia 2009. Mimo że od ostatniego odcinka minęło już 16 lat, publika z sentymentem wspomina tę produkcję i lubi do niej wracać. Zarówno w "Na dobre i na złe", jak i "W daleko od noszy" przewinęła się plejada znakomitych aktorek i aktorów. W "szpitalnych serialach" mogliśmy oglądać takie postacie jak: Krzysztof Kowalewski, Marian Opania, Emilia Krakowska, Małgorzata Foremniak, Paweł Wawrzecki, Hanna Śleszyńska, Jolanta Fraszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Janowski czy Krzysztof Tyniec. Pamiętacie kogo grali? I w którym serialu? Przygotowaliśmy naprawdę prosty QUIZ. "Na dobre i na złe" czy "Daleko od noszy"? Kidler, Burski, Basen, Zybert. Dopasuj postać do serialu o szpitalu. Do wyboru są tylko dwie odpowiedzi.

