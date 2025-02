Nieślubny syn Rutkowskiego pozwał go na 5 milionów! Chce alimentów i odszkodowania

Gdy "Na dobre i na złe" w 1999 roku wchodziło na ekrany TVP, nikt nie wiedział, jak ten serial zostanie przyjęty przez widownię. Produkcja postawiła na dość nietypową - kręcącą się wokół szpitala, pacjentów i lekarzy - fabułę i mocną obsadę. W początkowych seriach "Na dobre i na złe" mogliśmy oglądać wspaniałe aktorki i znakomitych aktorów. Wśród nich były takie postacie jak: Artur Żmijewski, Daria Trafankowska, Marian Opania, Krzysztof Pieczyński, Małgorzata Foremniak, Jolanta Fraszyńska, Robert Janowski, Paweł Wilczak, Elżbieta Skibińska, Emilia Krakowska, Dorota Segda czy Bartosz Obuchowicz. Widzowie - szczególnie po emisji pierwszych odcinków - często zwracali uwagę na to, że w prawdziwym świecie takich oddanych lekarzy nie ma i że "Na dobre i na złe" przedstawia bajkę... Faktycznie rzeczywistość w polskiej służbie zdrowia przełomu wieków raczej nie przypominała tego, co widzieliśmy w serialu TVP. Może dlatego postacie z "Na dobre i na złe" były tak kochane przez Polaków. Pamiętasz je i aktorów, którzy je grali? Rozwiąż prosty QUIZ "Na dobre i na złe". To bohater serialu TVP czy aktor? Walicki, Żmijewski, Wilczak, Zybert. W każdym pytaniu można wybrać jedną z dwóch odpowiedzi.