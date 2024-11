Córka Jerzego Stuhra wspomina ojca. "Lekarze walczyli o niego do ostatnich chwil"

Piękna inicjatywa przyjaciół Tomasza Jakubiaka. Wspierają go w leczeniu

W dzień Wszystkich Świętych odwiedzamy przede wszystkim groby naszych bliskich. Niektórzy przychodzą także zapalić lampki w miejscach, gdzie pochowani są ludzie znani z mediów. Co roku zawsze wiele zniczy zobaczyć można na grobach nieżyjących już aktorów z serialu "M jak miłość". Z obsady kultowego serialu TVP zmarło już wielu znakomitych artystów, m.in. Witold Pyrkosz, Mariusz Sabiniewicz, Andrzej Precigs, Emilian Kamiński, Maciej Damięcki czy Maciej Kozłowski. Fani produkcji do dziś nie mogą pogodzić się ze śmiercią tych znakomitych aktorów. Niedawno odszedł kolejny artysta, który miał w swoim dorobku występy w "M jak miłość". Mowa o Andrzeju Baranowskim. Aktor zmarł 8 października. W poruszającym wpisie pożegnała go Grażyna Szapołowska, jego koleżanka ze studiów. Ci, którzy śledzą serial TVP, nawet nieregularnie, na pewno pamiętają, w jakie postacie wcielili się zmarli aktorzy. A przynajmniej część z nich. Rozwiąż QUIZ. Nieżyjący aktorzy "M jak miłość". Kogo grali Pyrkosz, Damięcki, Kamiński i inni?

QUIZ. Nieżyjący aktorzy "M jak miłość". Kogo grali Pyrkosz, Damięcki, Kamiński i inni? Pytanie 1 z 12 Witold Pyrkosz w "M jak miłość" grał: Marka Mostowiaka Lucjana Mostowiaka Andrzeja Budzyńskiego Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.