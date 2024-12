To był szok! Krzysztof Respondek zmarł nagle. Lekarze trzy dni walczyli o jego życie

W polskiej muzycy rozrywkowej zawsze mocnym punktem były piękne nastrojowe rockowe ballady. W swoim repertuarze mają je najważniejsze nasze kapele, takie jak: Perfect, Bajm, Lady Pank, Budka Suflera, Maanam, Republika, Czerwone Gitary, Dżem i wiele innych. Niektóre utwory zahaczają o muzykę pop, inne z kolei o mocne brzmienia. Wszystkie cechuje niezwykła melodyjność. W końcu balladowe szlagiery tworzyli znakomici kompozytorzy, m.in. Seweryn Krajewski, Zbigniew Hołdys, Jan Borysewicz, Zbigniew Hołdys, Romuald Lipko czy zmarły niedawno Ryszard Poznakowski. Często słuchamy jakiejś piosenki w radiu, nie zdając sobie sprawy z tego, czyj to utwór. Czasem także mylą nam się kapele, np. Lady Pank i Perfect, Trubadurzy i Czerwone Gitary czy Budka Suflera i Skaldowie. Ciekawi jesteśmy, czy Ty potrafisz dopasować utwór do kapeli. Rozwiąż QUIZ Najsłynniejsze polskie ballady rockowe. Dopasuj utwór do zespołu. "Jolka", "Ewka", Anna Maria". W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

QUIZ. Najsłynniejsze polskie ballady rockowe. Dopasuj utwór do zespołu. "Jolka", "Ewka", Anna Maria" Pytanie 1 z 20 "Anna Maria" to kawałek zespołu: Budka Suflera Czerwone Gitary Trubadurzy Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.