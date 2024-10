To on wygra "Taniec z gwiazdami?"! Zwycięzca 12. edycji wskazał swój typ

Okres PRL był dla Polaków bardzo trudny. Szarą rzeczywistość ubarwiała nieco muzyka. Dobrych zespołów i solistów wówczas nie brakowało. W latach 60. powstały takie grupy jak Czerwone Gitary, Niebiesko-Czarni czy Skaldowie. Kolejna dekada przyniosła nam m.in. zespoły Budka Suflera, Dwa plus jeden czy SBB. W latach 80. na scenie królowały przede wszystkim rockowe kapele, takie jak: Perfect, Lady Pank, Maanam, Republika czy Lombard. W wszystkich tych zespołach śpiewali znakomici wokaliści. Któż nie zna głosów Seweryna Krajewskiego, Grzegorza Markowskiego, Krzysztofa Cugowskiego czy Janusza Panasewicza? Inna sprawa, że czasem może się mylić, który wokalista, z którym zespołem był związany. W końcu trochę tych grup było. Ciekawi jesteśmy, czy potrafisz prawidłowo dopasować glos do kapeli. Rozwiąż QUIZ PRL. Dopasuj wokalistę do zespołu. Perfect, Czerwone Gitary, Skaldowie. Przygotowaliśmy dwadzieścia pytań. W każdym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

QUIZ PRL. Dopasuj wokalistę do zespołu. Perfect, Czerwone Gitary, Skaldowie Pytanie 1 z 20 Wokalistką Czerwonych Gitar był: Krzysztof Cugowski Seweryn Krajewski Andrzej Zieliński Dalej

