Jan Kobuszewski, Kazimierz Deyna, Roman Wilhelmi, Marian Kociniak, Seweryn Krajewski, Czesław Niemen czy Władysław Kozakiewicz - takie nazwiska zna chyba każdy. W okresie PRL byli to prawdziwi idole Polaków. W swoich dziedzinach odnosili wielkie sukcesy. Jedni byli mistrzami gry aktorskiej, a ich kunszt podziwiano w kinach i teatrze, drudzy umilali czas swoją wspaniałą muzyką, a trzeci sprawiali, że czuliśmy dumę, oglądając ich umiejętności na arenach sportowych. Część gwiazd, które znalazły się w naszym quizie, już niestety nie żyje, m.in. Kazimierz Deyna, Roman Wilhelmi czy Jan Kobuszewski. Pamięć o nich jednak trwa i trwać będzie. Mimo że są nowi wybitni artyści i sportowcy, o tamtych nie zapominamy. Pamiętasz, w jakich dziedzinach odnosili sukcesy bohaterowie quizu? Rozwiąż QUIZ PRL. Sportowiec czy artysta? Kobuszewski, Deyna i Wilhelmi na rozgrzewkę. Przygotowaliśmy dwadzieścia prostych pytań.

