QUIZ. Rozpoznasz gwiazdy, które maszerują w pielgrzymkach? Zdjęcia to podpowiedź!

Te gwiazdy dzielnie maszerują nie tylko do Częstochowy!

Tym razem przyjrzymy się gwiazdom, które możemy spotkać na szlaku do Częstochowy. Te znane postacie z telewizji, filmów, seriali i sportu nie ukrywają swojej wiary, a wręcz przeciwnie chwalą się nią przed całym światem. Wśród pielgrzymów możemy spotkać wielkie nazwiska z "M jak miłość", programów śniadaniowych i słynnych na cały świat sportowców. Czy rozpoznasz ich na naszych zdjęciach? Jeżeli przeczytasz ten tekst do końca, ustrzelenie 13 poprawnych odpowiedzi będzie dla Ciebie pestką!

Gwiazdorzy "M jak miłość" na pielgrzymce

"M jak miłość" jest najliczniej obsadzanym polskim serialem na corocznych pielgrzymkach do Częstochowy. O religijności serialowej Hanki Mostowiak, czyli Małgorzaty Kożuchowskiej jest głośno nie od wczoraj. Gwiazda systematycznie pielgrzymuje do Częstochowy i wygląda na bardzo szczęśliwą na szlaku. Ale nie ona jedna z planu ulubionego serialu Polaków rusza na pielgrzymkę.

Rafał Mroczek, czyli serialowy Paweł Zduński dzięki miłości do Boga poznał swoją żonę, Magdalenę. Oczywiście w tym roku razem przejdą ponad 300 km, aby pokłonić się Matce Boskiej Częstochowskiej. Jego brat bliźniak, Marcin (w serialu gra Piotrka) tym rzem także wyruszył na pielgrzymkę, przeszedł 30 km, czym pochwalił się na swoim profilu na Instagramie.

Na samotną pielgrzymkę do Częstochowy wybrał się w tym roku grający w "M jak miłość" Andrzeja Budzyńskiego Krystian Wieczorek. Gwiazdor postanowił podjąć wyzwanie "rozmowy z samym sobą". - Od roku myślę, żeby się z tym zmierzyć, żeby samemu iść w tę niełatwą podróż. Nie boję się tego. Choć pewnie, gdy człowiek idzie sam, to prędzej czy później musi zacząć sam ze sobą rozmawiać, by nie zwariować. Dlatego chcę sprawdzić, jak to jest. Chcę sprawdzić samego siebie - wyznał gwiazdor w "Plejadzie".

Andrzej Młynarczyk już od lat nie gra w "M jak miłość" bo jego bohater, Tomek Chodakowski zginął tragicznie. Ale aktora do dziś kochają tysiące fanów, a część wita się z nim serdecznie na pielgrzymkach do Częstochowy.

Karolak i gwiazdy telewizji też pielgrzymują

Wielki gwiazdor kina, Tomasz Karolak pielgrzymuje także za granicą. Był rok, kiedy przemaszerował w ogromnym skwarze ponad 170 km szlakiem Camino de Santiago.

Także telewizyjni prezenterzy nie unikają kamer na corocznych pielgrzymkach. Ida Nowakowska w tym roku maszeruje jako ambasadorka Caritasu! Anna Popek widziana jest na pielgrzymce do Częstochowy każdego roku, także Tomasz Wolny maszeruje ramię w ramię ze swoimi fanami. Gwiazdor śniadaniówki TVN, Krzysztof Skórzyński w dzieciństwie chciał zostać księdzem, a swoją żonę poznał właśnie na pielgrzymce!

A jak gotowi na quiz? Czas start, 13 pytań po tych informacjach to będzie dla Was "pestka"!

