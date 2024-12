Święta z muzyką

Święta Bożego Narodzenia tworzą wyjątkowy, magiczny klimat. Trudno wyobrazić sobie ten czas bez pokoju wypełnionego zapachem świątecznego drzewka. Najmłodsi z zapałem piszą listy do Świętego Mikołaja, z niecierpliwością czekając na prezenty. Jednak z wiekiem coraz bardziej uświadamiamy sobie, co tak naprawdę jest najważniejsze podczas tych dni. Staramy się pielęgnować tradycje, dlatego przygotowujemy 12 wigilijnych potraw, a nakrywając stół, zostawiamy jedno dodatkowe miejsce dla „zbłąkanego wędrowca”.

QUIZ. Świąteczne przeboje polskich wykonawców. Pamiętasz je?

Niemal każdy lubi okres bożonarodzeniowy i wszystkie akcenty z tym związane, czyli świąteczne jarmarki, kolorowe lampki, przystrojone ulice, balkony, tarasy... to wszystko sprawia, że czas Bożego Narodzenia jest naprawdę wyjątkowy. Oczywiście to tylko dodatek. Dla katolików liczy się fakt narodzenia Jezusa, co o północy upamiętnia pasterka. Jednak we wszystkich świątecznych przygotowalniach towarzyszą nam nie tylko kolędy, ale i świąteczne piosenki. Wiecie, kto z polskich celebrytów ma na swoim koncie świąteczny przebój? Z pewnością pamiętacie o Andrzeju Piasecznym czy Edycie Górniak, ale takich wokalistów jest znacznie więcej!

Sprawdźcie się w naszym quizie.

Quiz. Te gwiazdy mają na swoim koncie świąteczne piosenki. Sprawdź, czy znasz je wszystkie Pytanie 1 z 12 Kayah „Ding Dong” "Kto wie" "Pierwsza gwiazdka" Następne pytanie