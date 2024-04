Tragiczna śmierć przyszła znienacka! Już nigdy nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Miał tylko 34 lata. Na co naprawdę zmarł Żora Korolyov?

Jeszcze na przełomie wieków o żonach i partnerkach piłkarzy rzadko kiedy było głośno. Choć oczywiście zdarzały się wyjątki. Wielkie zainteresowanie wzbudzał np. związek francuskiego zawodnika Christiana Karambeu ze słowacką topmodelką Adrianą Sklenarikovą. Z kolei jego kolega z drużyny "Trójkolorowych" słynny bramkarz Fabien Barthez spotykał się z inną pięknością - Lindą Evangelistą. Oczywiście wszystko przebijała relacja Davida Beckhama z wokalistką Spice Girls Victorią Adams. W Polsce ich odpowiednikami byli Radosław Majdan i Doda. Dziś jednak o partnerkach piłkarzy jest znacznie głośniej. Panie mają nawet specjalne określenie (WAGs). Sprawdź, czy wiesz która kobieta jest żoną/partnerką danego zawodnika. Rozwiąż QUIZ Żony i partnerki słynnych piłkarzy. Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Jan Tomaszewski, Radosław Majdan.

QUIZ Żony i partnerki słynnych piłkarzy. Lewandowski, Ronaldo, Beckham, Tomaszewski, Majdan Pytanie 1 z 18 Na początek banał. Żona Roberta Lewandowskiego ma na imię: Ewa Anna Helena Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.