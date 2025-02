Radek Liszewski z zespołu Weekend w słodkich objęciach z żoną. Ale zdjęcia! Są ze sobą od 30 lat, właśnie przyłapano ich na randce

Radek Liszewski to jeden z tych artystów disco-polo, którzy znaleźli szczęściu u boku wspaniałej kobiety i są jej wierni od wielu, wielu lat. Tak jak Zenon Martyniuk od 36 lat kocha swoją Danusię, tak Liszewski z zespołu Weekend od trzech dekad (30. rocznicę ślubu będą celebrować w kwietniu) uwielbia Dorotę. Zakochani poznali się jeszcze jako nastolatki i choć od tego momentu minęło naprawdę dużo czasu, wciąż ich do siebie ciągnie.

Dowodem na to są nowe zdjęcia tej dwójki, która świętowanie walentynek zaczęła nieco wcześniej. Małżonkowie nie mogli oderwać od siebie rąk.

48-letni Radek Liszewski pokazał się z żoną na słodkiej randce. Para była razem w kawiarni, gdzie zajadała się rogalikami, a także w sklepie ze słodyczami, gdzie pozowała do zdjęć, siedząc na wyjątkowym tronie.

Dorota Liszewska dostała od męża lizaka w kształcie serca, nie obyło się bez buziaków i uroczych czułości jak pocałunek w dłoń czy delikatne zdjęcie włosów z twarzy partnerki. Na koniec zakochani wybrali się na spacer - obejmowali się i trzymali za ręce niczym nastolatki, którymi byli, gdy się poznali.

Razem w walentynki, razem w sylwestra. Gdy Liszewski ruszał w trasę na sylwestrowy koncert w 2023 r., wiadomo było, że u jego boku będzie żona.

Radek i Dorota wiele czasu spędzają tylko we dwoje, bo ich dzieci już dorosły. Małżonkowie jakiś czas temu przeprowadzili się z dużej willi w Sejnach do miejscowości pod Warszawą. Czują się wolni. I młodzi!

Przeżywam drugą młodość. Mamy taką drugą "kawalerkę", bo nic już nie musimy. Cieszymy się życiem. Np. jak w piątek wieczorem ubzdura nam się, że następnego dnia jedziemy do Zakopanego, to o szóstej rano w sobotę potrafimy być już spakowani w samochodzie. To jest bardzo fajne, że jako dojrzali ludzie możemy spełniać swoje marzenia. Stać nas na wiele rzeczy i nic nas tak naprawdę nie ogranicza. To jest cudowne - wyznał Liszewski.