Małgorzata Rozenek wspiera in vitro, Radosław Majdan był z nią na marszu 4 czerwca

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan niedawno obchodzi 7. rocznicę ślubu. Z tej okazji były zawodnik Pogoni Szczecin i Wisły Kraków pokazał na Instagramie niepublikowane wcześniej nagranie z wesela. Małżonkowie - mimo upływu czasu - ciągle są w sobie bardzo zakochani. W sierpniu przyłapaliśmy Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana na romantycznym spacerze w Sopocie. Z daleka było widać, że łączy ich wielka miłość. Trzy lata temu na świat przyszedł pierwszy syn pary - Henio. Wcześniej Perfekcyjna Pani Domu urodziła dwóch synów, których ojcem jest aktor Jacek Rozenek. Dzieci Małgorzaty Rozenek urodziły się dzięki metodzie in vitro. Ona sama jest wiceprzewodniczącą Komitetu Obywatelskiego TAK dla In Vitro, a w lipcu wystąpiła w Senacie, gdzie mówiła o leczeniu niepłodności. Wcześniej razem z Radosławem Majdanem wzięła udział w marszu 4 czerwca. (Poniżej prezentujemy zdjęcia małżonków razem z synem Heniem)

Radosław Majdan zagłosował na PiS. Był już wtedy z Małgorzatą Rozenek

Mówiło się nawet o tym, że Małgorzata Rozenek-Majdan wystartuje w wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie do tego nie doszło, ale chyba nie ma wątpliwości, że sympatie polityczne celebrytki są odległe od PiS, i to mimo tego, że jej ojciec przez wiele lat był skarbnikiem tej partii. Znany jest - delikatnie mówiąc - niezbyt entuzjastyczny stosunek partii Jarosława Kaczyńskiego do metody in vitro. Tym bardziej dziwi, że w wyborach parlamentarnych 2015 Radosław Majdan, który już wtedy związany był z Małgorzatą Rozenek, zagłosował na... PiS, co zdradził na łamach "SE". Małżonków czeka chyba przedwyborcza rozmowa, choć wydaje się, że udział byłego bramkarza w marszu 4 czerwca pokazał, że partia rządząca dziś już na jego głos liczyć nie może.

