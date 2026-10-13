Rafał Cieszyński z córką podbili Londyn. 15-letnia Zosia znowu zachwyciła fanów! Zjawiskowa uroda!

Rafał Cieszyński zabrał córkę do Londynu. Fani zachwyceni urodą nastolatki

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński idą razem przez życie od prawie dwudziestu lat. Aktorska para doczekała się dwóch pociech - 15-letniej Zofii oraz 13-letniego Antoniego. O ich pierworodnej od pewnego czasu jest coraz głośniej. Nastolatka coraz częściej gości w telewizji, rozwija również swoje konto na Instagramie.

Aktorska para ma świetną relację z dziećmi i stara się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. W maju Alżeta Lenska wybrała się z córką na krótki wypad do Włoch. Teraz Rafał Cieszyński zabrał Zosię do Londynu. Na Instagramie aktor pochwalił się ich wspólnym zdjęciem na tle legendarnego Big Bena.

Internauci od razu zarzucili ich komplementami zachwycając się szczególnie urodą Zosi.

Ale piękną Pan ma córkę. Pozdrowienia dla Zosi; Och, jakie cudowne osoby na tym wspaniałym zdjęciu!; Zosia wyrosłaś na przepiękna młodą kobietę. Po mamusi oczywiście; Córka powinna być miss Polski, a nawet świata jest przepiękna - zachwycają się internauci.

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Uroda Zosi Cieszyńskiej dzieli internautów. 15-latka przesadza z makijażem?

Uroda nastoletniej Zosi od pewnego czasu wzbudza sporo kontrowersji. Nastolatka odziedziczyła dobre geny po rodzicach, a do tego lubi mocno podkreślać oczy oraz usta. Internauci często komentują zamiłowanie 15-latki do mocniejszego makijażu oraz odważnych stylizacji.

W jednym z wywiadów Alżbeta Leńska stwierdziła, że dojrzały wygląd jej córki to zasługa genów. Dodała przy tym, że na wygląd Zosi komentowany jest nawet w szkole. Jedna z nauczycielek nastolatki miała stwierdzić, że jej uroda rozprasza.

Z kolei w "Dzień Dobry TVN" Zosia przyznała, że na co dzień wcale się tak mocno nie maluje. Przestała też przejmować się złośliwymi komentarzami.

Mimo tych tłumaczeń ciągle pojawiają się komentarze, że 15-latka wygląda "za dojrzale na swój wiek". Nie pomagają również zdjęcia, które Zosia wrzuca do sieci. Część jej stylizacji mogłoby trafić do szafy Jennifer Lopez (56 l.). Sporo zamieszania wywołały wakacyjne zdjęcia nastolatki.

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