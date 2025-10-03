Rafał Sonik po raz drugi został ojcem. Przy tej okazji wyznał prawdę o rozstaniu z partnerką

Rafał Sonik i Karolina Sołowow doczekali się wspólnego syna Gniewka. Ale nie tę radosną nowinę świętuje obecnie rajdowiec. Na świat przyszedł właśnie jego drugi synek. Znamy już imiona - dziecka i mamy.

Rafał Sonik znowu został ojcem

59-letni Rafał Sonik po rozstaniu z Karoliną znalazł szczęście u boku Izabeli, ale świat o tym nie wiedział. Dopiero przy okazji prezentacji młodszego potomka Sonik zdecydował się opowiedzieć, jak naprawdę wygląda teraz jego rodzinna historia.

Iza, mama drugiego syna rajdowca, jest młodsza od Sonika o 24 lata. To operatorka kamery i dziennikarka. Poznali się w pracy, ale na związek zdecydowali się dopiero kilka lat później. Dziś cieszą się, że ich synek Radzio właśnie pojawił się na świecie.

Zostałem po raz drugi Ojcem.Radosław. Radzio. Radość ❤️Nie moglibyśmy wybrać lepszego imienia, bo właśnie to czujemy, patrząc na naszego Syna – czystą, ogromną Radość! Ponowne Ojcostwo to dla mnie największe szczęście, najważniejsze wyzwanie i jednocześnie najpiękniejszy dar 🥹🙏

Smutna prawda o rozstaniu

Rafał Sonik napisał na Facebooku bardzo długi post, w którym opowiedział, jak naprawdę wyglądało jego życie przez ostatnie lata. Powiedzieć, że nie było różowo, to jak nic nie powiedzieć.

A wcześniej… życie wyglądało zupełnie inaczej. Wiosną 2022 roku zostałem brutalnie uświadomiony, że mimo prawie dwóch lat wszelkich wysiłków nasza Rodzina się nie utrzyma. To była największa porażka mojego życia, bolesna, zostawiająca głęboki ślad. Drogi moje i Karoliny - mojej byłej Narzeczonej - definitywnie się rozeszły. Nie mówiliśmy o tym publicznie. Ja ze względu na dobro Gniewka i Dzieci. W takich sytuacjach Dzieci cierpią najbardziej. Cierpienie Gniewka było i jest moim cierpieniem. Boli do dziś, ale mobilizuje, by każdego dnia być jak najlepszym Ojcem. Gniewko był i zawsze będzie dla mnie najważniejszym Człowiekiem, teraz razem z Izą i Radziem ❤️