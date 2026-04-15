Śmierć influencerki to gotowy przepis na film

Historia Ashly Robinson brzmi jak scenariusz mrocznego thrillera. Popularna w sieci twórczyni z New Jersey wybrała się na wymarzone wakacje ze swoim partnerem. Kilka dni wcześniej przyjęła jego oświadczyny, a wszystko wskazywało na to, że właśnie zaczyna nowy, szczęśliwy rozdział życia. Niestety, zamiast ślubu i dalszych planów - pojawiła się tragedia, która do dziś nie daje spokoju jej bliskim.

Raj zamienił się w koszmar! Influencerka nie żyje po zaręczynach. Tajemnicza śmierć na Zanzibarze

Influencerka relacjonowała swój pobyt w egzotycznym raju niemal na bieżąco. Uśmiechnięta, otoczona luksusem i romantyczną atmosferą, dzieliła się z fanami chwilami, które wyglądały jak spełnienie marzeń. Jednak za kulisami zaczęło dziać się coś niepokojącego.

W ostatnich rozmowach z rodziną przyznała, że między nią a narzeczonym doszło do poważnej kłótni. Sytuacja była na tyle napięta, że obsługa hotelu zdecydowała się rozdzielić parę i umieścić ich w osobnych pokojach. To był ostatni moment, kiedy bliscy mieli z nią kontakt.

Następnego dnia do rodziny zadzwonił partner kobiety, przekazując niejasne i niepokojące informacje. Twierdził, że doszło do incydentu, w wyniku którego influencerka trafiła do szpitala. Początkowo zapewniał, że jej stan jest stabilny. Kilka godzin później nadeszła jednak wiadomość, która zmieniła wszystko - 31-latka nie żyje.

Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci było niedotlenienie mózgu związane z uduszeniem. W dokumentacji medycznej pojawiła się także informacja o śladzie na szyi. Partner kobiety utrzymuje, że znalazł ją nieprzytomną w pokoju hotelowym, jednak ta wersja wydarzeń budzi ogromne wątpliwości.

Rodzina influencerki stanowczo odrzuca sugestie o samobójstwie. Bliscy podkreślają, że była pełna życia, szczęśliwa i snuła plany na przyszłość. Domagają się szczegółowego śledztwa i jasnych odpowiedzi na pytanie: co naprawdę wydarzyło się tej nocy?

Sprawą zajmują się lokalne służby, które przesłuchują partnera kobiety. Na razie traktowany jest jako świadek, jednak jego paszport został zatrzymany do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

