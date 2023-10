"Ranczo" skradło serca Polaków. Tak dziś wyglądają aktorzy z kultowego serialu!

Pin Up Candy rozbiera się na weselach!

To nie takie oczywiste!

Serial "Ranczo" przez 10 lat bawił i rozśmieszał Polskich telewidzów. Choć emisja ostatniego odcinka miała miejsce w 2016 roku, to hitowy serial TVP wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Produkcja zagościła w serwisach streamingowych i jest tam chętnie oglądana. Do dziś wiele spekuluje się o powrocie tego serialu, choć sami bohaterowie studzą emocje fanów i nie wiele wskazuje na to, że doczekamy się kontynuacji losów Lucy Wilskiej i innych mieszkańców Wilkowyj.

Tak zmienili się aktorzy serialu "Ranczo". Wielkie metamorfozy

Przez ostatnie lata aktorzy "Rancza" bardzo się zmienili. Niektórzy przeszli zdumiewające metamorfozy, a na nowych zdjęciach z trudem ich rozpoznaliśmy. Zobaczcie, jak teraz wyglądają między innymi: Artur Barciś, Cezary Żak, czy Violetta Arlak.

