"Randka w ciemno" bez prowadzącego? Uczestnicy przejęli stery!

Uczestnicy "Randki w ciemno" rozkręcili się tak bardzo, że Gąsowski nie miał nic do powiedzenia

Atmosfera w studiu była niezwykle swobodna i pełna energii. Kandydaci żartowali, flirtowali i dyskutowali z taką pasją, że prowadzący przez kilka minut po prostu stał z boku, z szerokim uśmiechem, obserwując rozwój wydarzeń.

Ja tutaj stoję od mniej więcej pięciu minut i patrzę, jak wy sobie świetnie radzicie

– przyznał rozbawiony Piotr Gąsowski.

Polecamy: Piotr Gąsowski szczery jak nigdy. "Najlepsza randka kończy się ŚNIADANIEM". A najgorsza?

Nie zabrakło też jego charakterystycznego poczucia humoru:

Czy chciałbyś poprowadzić ten program?

– zapytał jednego z uczestników, który wyjątkowo dobrze przejął inicjatywę w rozmowie.

Pytanie o obowiązki domowe rozbawiło wszystkich

Sporo emocji wzbudził temat codziennych obowiązków. W pewnym momencie w "Randce w ciemno" padło pytanie, które rozładowało atmosferę jeszcze bardziej:

A który wyniósł gotowanie i sprzątanie?

– zapytała singielka.

Ja. Numer dwa

– padła odpowiedź.

O Jezu, Boże, co ideał

– skwitowała wybierająca singielka.

Ale to jest ten od kościoła, to się zastanów jeszcze

– dodał z uśmiechem inny kandydat.

Publiczność reagowała śmiechem, a Gąsowski – jak przystało na mistrza ceremonii – pozwolił uczestnikom błyszczeć.

Flirt, emocje i pytania bez cenzury w "Randce w ciemno"

Z każdym kolejnym pytaniem atmosfera stawała się coraz bardziej gorąca. Rozmowa nabierała rumieńców, a uczestnicy pozwalali sobie na coraz odważniejsze komentarze:

Gorąco się zrobiło trochę.

Nie tylko Tobie. Gorąco dopiero będzie.

O Jezu.

Nie zabrakło też zabawnych momentów, gdy padło pytanie:

Co byś ze mną zrobił w windzie, jakbyśmy utknęli na dwie godziny?

Odpowiedź jednego z panów rozbroiła wszystkich swoją prostotą:

Na pewno bym wezwał pomoc, nie?

Szósty odcinek "Randki w ciemno" zapowiada się jako jeden z najbardziej nieprzewidywalnych w tym sezonie. Widzowie zobaczą mnóstwo szczerych emocji, naturalnych reakcji i prawdziwej chemii między uczestnikami. Premiera odcinka już 15 listopada o godz. 16:30 na Polsacie.

Sonda Lubisz program "Randka w ciemno"? TAK NIE