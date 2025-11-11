"Randka w ciemno" bez prowadzącego? Uczestnicy przejęli stery!

Uczestnicy "Randki w ciemno" rozkręcili się tak bardzo, że Gąsowski nie miał nic do powiedzenia
Atmosfera w studiu była niezwykle swobodna i pełna energii. Kandydaci żartowali, flirtowali i dyskutowali z taką pasją, że prowadzący przez kilka minut po prostu stał z boku, z szerokim uśmiechem, obserwując rozwój wydarzeń.
Ja tutaj stoję od mniej więcej pięciu minut i patrzę, jak wy sobie świetnie radzicie
– przyznał rozbawiony Piotr Gąsowski.
Polecamy: Piotr Gąsowski szczery jak nigdy. "Najlepsza randka kończy się ŚNIADANIEM". A najgorsza?
Nie zabrakło też jego charakterystycznego poczucia humoru:
Czy chciałbyś poprowadzić ten program?
– zapytał jednego z uczestników, który wyjątkowo dobrze przejął inicjatywę w rozmowie.
Pytanie o obowiązki domowe rozbawiło wszystkich
Sporo emocji wzbudził temat codziennych obowiązków. W pewnym momencie w "Randce w ciemno" padło pytanie, które rozładowało atmosferę jeszcze bardziej:
A który wyniósł gotowanie i sprzątanie?
– zapytała singielka.
Ja. Numer dwa
– padła odpowiedź.
O Jezu, Boże, co ideał
– skwitowała wybierająca singielka.
Ale to jest ten od kościoła, to się zastanów jeszcze
– dodał z uśmiechem inny kandydat.
Publiczność reagowała śmiechem, a Gąsowski – jak przystało na mistrza ceremonii – pozwolił uczestnikom błyszczeć.
Flirt, emocje i pytania bez cenzury w "Randce w ciemno"
Z każdym kolejnym pytaniem atmosfera stawała się coraz bardziej gorąca. Rozmowa nabierała rumieńców, a uczestnicy pozwalali sobie na coraz odważniejsze komentarze:
Gorąco się zrobiło trochę.
Nie tylko Tobie. Gorąco dopiero będzie.
O Jezu.
Nie zabrakło też zabawnych momentów, gdy padło pytanie:
Co byś ze mną zrobił w windzie, jakbyśmy utknęli na dwie godziny?
Odpowiedź jednego z panów rozbroiła wszystkich swoją prostotą:
Na pewno bym wezwał pomoc, nie?
Szósty odcinek "Randki w ciemno" zapowiada się jako jeden z najbardziej nieprzewidywalnych w tym sezonie. Widzowie zobaczą mnóstwo szczerych emocji, naturalnych reakcji i prawdziwej chemii między uczestnikami. Premiera odcinka już 15 listopada o godz. 16:30 na Polsacie.