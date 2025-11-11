"Randka w ciemno" bez prowadzącego? Uczestnicy przejęli stery!

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-11-11 14:35

W najnowszym, 6. odcinku programu „Randka w ciemno”, który zostanie wyemitowany 15 listopada o godz. 16:30 na Polsacie, wydarzyło się coś, czego nie spodziewał się nikt – nawet sam prowadzący, Piotr Gąsowski. Emocje, humor i nieskrępowane rozmowy sprawiły, że uczestnicy… na moment całkowicie przejęli kontrolę nad programem!

Uczestnicy "Randki w ciemno" rozkręcili się tak bardzo, że Gąsowski nie miał nic do powiedzenia

Atmosfera w studiu była niezwykle swobodna i pełna energii. Kandydaci żartowali, flirtowali i dyskutowali z taką pasją, że prowadzący przez kilka minut po prostu stał z boku, z szerokim uśmiechem, obserwując rozwój wydarzeń.

Ja tutaj stoję od mniej więcej pięciu minut i patrzę, jak wy sobie świetnie radzicie

– przyznał rozbawiony Piotr Gąsowski.

Polecamy: Piotr Gąsowski szczery jak nigdy. "Najlepsza randka kończy się ŚNIADANIEM". A najgorsza?

Nie zabrakło też jego charakterystycznego poczucia humoru:

Czy chciałbyś poprowadzić ten program?

– zapytał jednego z uczestników, który wyjątkowo dobrze przejął inicjatywę w rozmowie.

Pytanie o obowiązki domowe rozbawiło wszystkich

Sporo emocji wzbudził temat codziennych obowiązków. W pewnym momencie w "Randce w ciemno" padło pytanie, które rozładowało atmosferę jeszcze bardziej:

A który wyniósł gotowanie i sprzątanie?

– zapytała singielka.

Ja. Numer dwa 

– padła odpowiedź.

O Jezu, Boże, co ideał

– skwitowała wybierająca singielka.

Ale to jest ten od kościoła, to się zastanów jeszcze

– dodał z uśmiechem inny kandydat.

Publiczność reagowała śmiechem, a Gąsowski – jak przystało na mistrza ceremonii – pozwolił uczestnikom błyszczeć.

Flirt, emocje i pytania bez cenzury w "Randce w ciemno"

Z każdym kolejnym pytaniem atmosfera stawała się coraz bardziej gorąca. Rozmowa nabierała rumieńców, a uczestnicy pozwalali sobie na coraz odważniejsze komentarze:

Gorąco się zrobiło trochę.

Nie tylko Tobie. Gorąco dopiero będzie.

O Jezu.

Nie zabrakło też zabawnych momentów, gdy padło pytanie:

Co byś ze mną zrobił w windzie, jakbyśmy utknęli na dwie godziny?

Odpowiedź jednego z panów rozbroiła wszystkich swoją prostotą:

Na pewno bym wezwał pomoc, nie?

Szósty odcinek "Randki w ciemno" zapowiada się jako jeden z najbardziej nieprzewidywalnych w tym sezonie. Widzowie zobaczą mnóstwo szczerych emocji, naturalnych reakcji i prawdziwej chemii między uczestnikami. Premiera odcinka już 15 listopada o godz. 16:30 na Polsacie.

Super Express Google News
Sonda
Lubisz program "Randka w ciemno"?
Randka w ciemno
12 zdjęć
"Randka w ciemno" bez prowadzącego? Uczestnicy przejęli stery!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANDKA W CIEMNO
PIOTR GĄSOWSKI