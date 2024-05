Rano straciła zęby, a wieczorem już lśniła na gali. Zobacz cud przemiany Burzyńskiej

Co za zmiana! Dom bohaterów "Chłopaków do wzięcia" zachwyca po remoncie!

Katarzyna Burzyńska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich prezenterek. Rudowłosa piękność o czarującym uśmiechu, jako prowadząca zyskała wielu fanów dla programu "Pytanie na śniadanie". Jednak nawet tak doświadczona gwiazda może zaliczyć wpadkę. I pokazać, jak szybko z czegoś takiego się wychodzi.

W dniu 27 maja 2024 roku widzów śniadaniówki TVP zaskoczyło zachowanie prowadzące. Gwiazda "rzuciła wszystko" i w popłochu uciekła ze studia, trzymając się za twarz. - O Jezu, o Jezu. Przepraszam, wypadły mi zęby - powiedziała Burzyńska. Jej rozmówca, starszy pan, był w szoku, kiedy dziennikarka porzuciła go na wizji z takiego powodu. .

Czego takiego nikt by się nie spodziewał po doświadczonej prezenterce. Szybko na jaw wyszło, że prowadząca programu musiała ratować swoje uzębienie!

- Uwaga! Teraz coś, na co wszyscy czekacie, choć ni w ząb nie rozumiem, dlaczego😂😂😂 - tak Burzyńska zmierzyła się ze swoją wpadką na swoim profilu na Instagramie. - Oto moja chwila PRAWDY: jakiś czas temu podczas zabawy uderzyłam zębem o głowę Heńka, łamiąc sobie korzeń jedynki. Obecnie jestem w trakcie leczenia, również ortodontycznego (noszę aparat Invisalign, który podtrzymuje skomplikowaną konstrukcję oraz mnie na duchu ). Czekając na rozwiązanie stałe, mam tzw. ząb tymczasowy.Podczas wejścia na żywo do „Pytania na śniadanie” korona mi z głowy nie spadła, ale z zęba- i owszem.Na szczęście na zdjęciach byłam w otoczeniu seniorów, a niemal każdy z nich był uzbrojony w żel do protez, więc naprędce załatwiliśmy sprawę i kolejne live’y odbyły się już zgodnie z planem oraz uśmiechem zębicznym 😁. Zęby na telewizji zjadłam, polecam sprawdzić: widzimy się o poranku w „Pytaniu na śniadanie” i programie „Przed ekranem” w soboty o 16.40 w TVP1!Chyba, że coś mi wypadnie…

Gwiazda "Pytania na śniadanie" jeszcze tego samego dnia wieczorem pojawiła się wytwornej gali wśród najpiękniejszych kobiet polskiego show biznesu. Burzyńska znów olśniewała uśmiechem w cudnej brązowej kokardzie na przedzie. Na jej twarzy znów kwitł szeroki uśmiech bez żadnych dziur, ani innych problemów. Zdradzamy: wpadka Burzyńskiej to chwilowa utrata specjalnej nakładki na zęby, która prostuje jej zgryz. Do wieczora wszystko wróciło na swoje miejsce.

