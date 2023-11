Rekordowa widownia "Jednego z dziesięciu". Artur Baranowski nie dojechał, ale ponownie rozsławił hit TVP

Teleturniej "Jeden z dziesięciu" emitowany jest nieprzerwanie na antenie Jedynki od 1994 roku. To prawdziwy hit TVP i najdłużej utrzymujący się turniej wiedzy spośród wszystkich produkowanych obecnie. Program największe tryumfy święcił w latach 2007-2009, kiedy to przed telewizorami w godzinach jego emisji zasiadało niekiedy nawet ponad 2,5 mln. widzów. "Jeden z dziesięciu" ma swoich stałych i wiernych fanów, a także graczy, którzy chętnie wracają, by sprawdzić ponownie swoją wiedzę po okresie karencji, który trwa 4 lata. Od samego początku teleturniej prowadzi Tadeusz Sznuk, prezenter jest bardzo ceniony przez widzów i uczestników zmagań.

Wyczyn pana Artura Baranowskiego, który w 19 odcinku 140. edycji programu zdobył 803 punkty już przeszedł do historii. To absolutnie rekordowa punktacja zdobyta w jednym odcinku. Rekord łączny należy do Dominika Rauera, który w 106 edycji teleturnieju zdobył łącznie 906. Gdyby pan Artur dotarł na nagranie wielkiego finału prawdopodobnie przebiłby tę punktację. Pech chciał, że geniusz nie dotarł na czas, jednak jego wyczyn z pewnoscia przyczynił się do ogromnej ogladalnosci wielkiego finału 140.edycji "Jeden z dziesięciu". Zmagania pozostałych 9 finalistów śledziło ponad 1,5 mln telewidzów (wg badań Nielsen Audience Measurement). Wynik ten był o 38 proc. wyższy od średniej oglądalności teleturnieju w listopadzie, stanowił tez najwyższy wynik w tym roku.

