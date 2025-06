Renata Dancewicz dobitnie: "Nie jestem tylko symbolem seksu!". Ale ma na koncie rozbierane role

Renata Dancewicz od lat ma ciepłą posadkę w serialu "Na Wspólnej", gdzie gra przykładną prawniczkę Weronikę. Ale w latach 90. grywała amantki i wielokrotnie zrzucała ciuszki przed kamerami. Nie miała z tym problemu.

Zobacz także: Renata Dancewicz zaliczyła wpadkę z facetem i zaszła w ciążę! "Zdecydowałam się urodzić"

Chcę powiedzieć, że seksualność jest bardzo ważna, nie do przecenienia. I trzeba ją pielęgnować. Natomiast lata 90. charakteryzowały się tym, że film bez rozebranej laski właściwie się nie liczył. To, że akurat mój biust nabrał znaczenia, to zasługa Kazia Kutza i jego filmu "Pułkownik Kwiatkowski". Scena, w której Marek Kondrat płacze na mój widok, była bardzo piękna i może dlatego tak zadziałała - opowiadała Renata Dancewicz w wywiadzie dla magazynu "Pani".

I dodała:

Zobacz także: Renata Dancewicz uciekła z restauracji bez płacenia rachunku!

Nagłe zainteresowanie jej osobą i ciałem do dziś ją zaskakuje.

Mnie samej trudno było w to uwierzyć (że jestem symbolem seksu - przyp. red.) i nigdy nie dałam się przekonać, że to ma znaczenie. Jeżeli ktoś cię ocenia tylko przez pryzmat wyglądu, to jego problem. Nie chciało mi się z tym walczyć, miałam to gdzieś. Ale na pewno definiowanie wyłącznie w kontekście ciała, jako obiekt seksualny, jest dla kobiet ograniczające i niesprawiedliwe. Nie zależało mi jednak tak bardzo na karierze aktorskiej i wiedziałam, że to nie jestem cała ja, więc nie przejmowałam się zbytnio. Czerpałam też z tego jakieś korzyści - dostawałam pracę, w końcu od 20. roku życia sama się utrzymuję. Możliwe, że ten element wizerunku wpłynął ostatecznie na kształt mojej kariery. Ale taka sytuacja coś daje i coś odbiera - podsumowała Dancewicz.