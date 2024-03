QUIZ. Pierwsi bohaterowie "M jak miłość". Dopasuj aktora do postaci. Mostowiakowie to dopiero początek!

Renata Lis wzięła ślub z kobietą. W Polsce jest to niemożliwe

Renata Lis jest już po ślubie. Polska pisarka wzięła ślub z miłością swojego życia - Elżbietą Czerwińską. Mimo że w Polsce niemożliwe jest zawieranie małżeństw przez osoby LGBT, panie nie czekały na to, aż przepisy się zmienią i wzięły ślub w Kopenhadze. Renata Lis i Elżbieta Czerwińska są parą już niemal 30 lat. Kobiety uznały, że dość już czekania i postanowiły sformalizować swój związek. W 2023 roku pisarka udzieliła wywiadu magazynowi "Replika", który adresowany jest przede wszystkim do osób ze społeczności LGBT. - Chodzi o to, żeby takie osoby – sprzyjające, ale nie dość czynnie – zobaczyły, że bez ich zaangażowania, bez tego, że one też potraktują tę sprawę jako priorytet, (...) zmiana nigdy się nie dokona. Bo my jesteśmy mniejszością, a mniejszość z natury rzeczy nie będzie mieć większości, wiadomo. Potrzebujemy bardziej zdeterminowanych sojuszników, żeby załatwić swoje sprawy z państwem, i mam nadzieję, że dzięki "Mojej ukochanej…" (książka autorstwa Renaty Lis - red.) wszyscy nasi sojusznicy zrozumieją, dlaczego równość wobec prawa jest dla nas kwestią życia i śmierci - mówiła Renata Lis, zwracając się do sojuszników osób LGBT.

Renata Lis napisała o swoim związku z Elżbietą Czerwińską w książce "Moja ukochana i ja"

Książka "Moja ukochana i ja" opowiada o związku pisarki z Elżbietą Czerwińską. - Moja ukochana i ja to poruszająca historia miłości. Od szaleńczego zakochania, które sprawia, że żyjemy poza czasem, w stanie permanentnego uniesienia. Przez intensywnie rozwijającą się relację, która daje wrażenie poznawania świata z zupełnie odmiennej perspektywy. Wreszcie – tworzenie domu, obrastanie w tylko sobie znane rytuały, oswajanie samych siebie z budowaniem nowego, wspólnego życia. Idylliczny obraz jest jednak weryfikowany przez rzeczywistość. Renata Lis, pisarka po pięćdziesiątce, przez ponad połowę życia jest w związku z kobietą. Wprost i bez zbędnego romantyzowania ukazuje, jak zmieniały się społeczno-kulturowe realia bycia lesbijką w Polsce, z jakimi trudnościami muszą mierzyć się pary homoseksualne w naszym kraju, ale pisze też o codzienności, kotach i życiu z depresją - czytamy w opisie książki Renaty Lis portalu lubimyczytać.pl.

