Reżyser Tańca z gwiazdami zdradził całą prawdę o Kaźmierskiej: „Wszyscy wiedzieli kim jest Dagmara!"

Wszyscy wiedzieli, kim jest Dagmara! Szokujące odkrycie prawdy o TzG

Dagmara Kaźmierska miała spore szanse na wygranie "Tańca z gwiazdami". Wprawdzie tańczyła tak sobie, ale tłumy dosłownie ją kochały. Wszystko pękło jak bańka mydlana w momencie, kiedy na jaw wyszły zeznania dziewczyn, które pracowały w agencji towarzyskiej Dagmary. Kaźmierska aktualnie jest na wojnie prawie ze wszystkimi, ale na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Kiedy gruchnęła afera, że Kaźmierska znęcała się nad swoimi pracownicami świat odwrócił się od celebrytki. Niedawni fani "Królowej życia" pisali wręcz, że czują się przez nią oszukani, bo kochali ją i ufali, a tu takie brudy.

- Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem , potrzebowałam się zmierzyć z tym co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa , a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić . Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet !!! Kochani nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo. Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. ❣️ I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki jak nam go przedstawiają… - pisała Kaźmierska na swoim profilu na Instagramie.

Komentatorzy afery oczywiście pospieszyli także z oceną stacji Polsat za "promowanie patologii". Do tej pory stacja milczy na temat występów Kaźmierskiej, ale teraz głos zabrał reżyser "Tańca z gwiazdami". Dziennikarze zapytali Wojciecha Iwańskiego, czy nie żałuje udziału Kaźmierskiej w show.

- Nie żałuję, bo ja uważam, że ona spełniła w tym programie swoją rolę. Ma swoją widownię i nie można tak mówić, żeby czegokolwiek żałować - oznajmił jasno reżyser "Tańca z gwiazdami". - Dagmara jest osobą, która potrafi rozruszać towarzystwo. Oczywiście nie chcę oceniać przeszłości. Można powiedzieć tak: wszyscy wiedzieli, kim jest Dagmara. Zgodziliśmy się i Dagmara wystąpiła w programie. Może nie tańczyła najlepiej, ale miała inne zalety. I to jest bardzo ważne.

