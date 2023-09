To jest niesamowite

Ania Karwan włożyła „nagą” sukienkę i doprowadziła Internautów do szaleństwa. „Rakieta”

Jarosław Jakimowicz wrócił do telewizji! Program trzy razy w tygodniu. Ksiądz pierwszym gościem!

Richardson dostała wyliczanie z ZUS-u. Kwota nie napawa optymizmem

O wysokości swojej emerytury Monika Richardson mówi bez ogródek. W rozmowie z Jastrząb Post dziennikarka przyznała, że od dawna zdaje sobie sprawę z kwoty, jaka jej będzie przysługiwać, dlatego stara się oszczędzać jak najwięcej. "Od wielu lat dostaję pisma z ZUS-u, mam obliczony kapitał początkowy, moja emerytura na tzw. dzień dzisiejszy wynosiłaby 1300 zł, więc wszystko jest jasne i wiem, że muszę mieć tzw. własne środki" - wyjaśniła.

Dziennikarka odkłada na emeryturę, ale i tak zamierza pracować, jak najdlużej

Richardson zawodowo radzi sobie bardzo dobrze. Choć jej kariera telewizyjna w ostatnim czasie mocno się wyciszyła, to dziennikarka jest aktywna na wielu innych polach. Prowadzi eventy, ma swoja szkołę językową, kontrakty reklamowe w mediach społecznościowych. Działa jako celebrytka i influenserka. Dba o to, by było o niej głośno. Jej biznesy z pewnością przynoszą wymierne dochody. Cześć przychodów inwestuje lub lokuje w tzw. trzecim filarze. Poza tym planuje pracować, tak długo, jak będzie mogła.

Monika Richardson o systemie emerytalnym: "umrzeć z głodu piątego czy piętnastego"

Celebrytka ma jeszcze coś w zanadrzu - to rodzinne nieruchomości. Przyznaje jednak, że ostatecznością byłoby dla niej sprzedanie dziedzictwa. Jest w lepszej sytuacji nie większość społeczeństwa i zdaje sobie z tego sprawę. Dostrzega również ogromny problem społeczny, jakim jest wybrakowany system emerytalny. "To jest mniej więcej taka różnica, czy umrzeć z głodu piątego, czy piętnastego. Ja nie wiem, czy to jest taki wybór, który chcielibyśmy mieć, kiedy ukończymy sześćdziesiąt parę lat" - zwróciła uwagę.

Monika Richardson sprzecza się córką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.