Robert Górski narazi się Tuskowi. Znowu będzie o "harataniu w gałę"?

Robert Górski i jego koledzy kabareciarze z programu "Młodzi i moralni" pożegnali się ostatnio z widzami, dziękując za kolejny sezon. Potwierdzili także, że ich kabarety nie będą emitowane już na Polsacie. To pokłosie cenzury jaka spotkała ich program tuż przed wyborami. Satyrycy wrzucają teraz fragmenty swoich niewyemitowanych skeczy na swoje profile w mediach społecznościowych. Lider Kabaretu Moralnego Niepokoju zapowiedział, że wraca z "Posiedzeniami rządu", w których żartował sobie z Donalda Tuska i jego ministrów. Program, który pokazywany był w TVP zniknął po tym jak premier został przewodniczącym Rady Europejskiej. W ostatnim odcinku Robert Górski spotkał się z prawdziwym Donaldem Tuskiem.

Po wygranych wyborach przez PiS, kabareciarz skupił się na Jarosławie Kaczyńskim. W "Uchu prezesa" parodiował prezesa Prawa i Sprawiedliwości w jego gabinecie na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Teraz, gdy do urzędu premiera szykuje się z powrotem Donald Tusk, Górski poinformował o powrocie "Posiedzeń rządu", w którym mogliśmy zobaczyć m.in. jak nawołuje do "haratania w gałę".

- Drodzy Państwo! Mam dobrą wiadomość dla wszystkich tych, którzy mówili mi: „Szanowny panie Robercie, dlaczego pan ciągle dręczy Prezesa, niech pan się z Tuska pośmieje”. Rzeczywiście, przez ostatnie lata oddawałem pole w tym zakresie Wiadomościom, ale dziś chciałbym spełnić prośby i zażalenia moich krytyków. Otóż wracam do „Posiedzeń rządu” z Tuskiem jako premierem. I nie będę go głaskał po głowie jak Prezesa, żadne tam ocieplanie wizerunku i próba zrozumienia, nie. Niech tylko przegnie pałę, to będę go lał pałą satyry. 😊 Nawiasem mówiąc teraz już rozumiem, dlaczego Polsat nas pogonił od razu po wyborach. Żeby nie pozwolić śmiać się z Tuska. Dobrze wyczuli wiatr zmian. 😉 - zaczął na Instagramie swój wpis Robert Górski.

Zapowiedział także, że kabaret dalej będzie śmiał z z prezydenta Andrzeja Dudy.

To nie zmienia faktu, że jednocześnie u władzy jest nadal Pan Prezydent. A więc cykl „Z Andrzejem na nartach” będzie aktualny jeszcze dwa lata. PS. Jeszcze popracuję nad tym, żeby zebrać się na odwagę i żartować nie tylko z hipokryzji niektórych zwierzchników i wiernych Kościoła Katolickiego. Gdy tylko poznam osobiście równie pełnych hipokryzji muzułmanów, będę z nich też kpił, ryzykując życiem, a jednocześnie szanując i islam, i chrześcijaństwo. Słuchowisko z nowym „Posiedzeniem rządu” już na moim kanale na You Tube - zakończył. 2 godz.Może przejdą państwo do Internetu w którym jest przyszłość :) Telewizja to już stare narzędzie przekazywania informacji. Jeden film potrafi być wyświetlony przez 2, 3 miliony odbiorców. A czy to TVP czy Polsat to zawsze ktoś będzie stał nad tym wszystkim i cenzurował. Pozdrawiam ;)